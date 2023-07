Đồng bào công giáo học tập và làm theo Bác

Những năm qua, đồng bào công giáo Thanh Hóa luôn tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không ngừng tăng cường mối đoàn kết lương - giáo, luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng lối sống lành mạnh, văn hóa; đồng thuận, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2017-2022.

Thị xã Bỉm Sơn có 2 giáo xứ Đa Nam và Đức Tâm, 8 giáo họ với trên 2.800 giáo dân sinh sống tại 58 khu dân cư của 7 phường, xã. Những năm qua, bà con giáo dân đã tích cực hưởng hứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động và các cuộc vận động, phong trào thi đua của ủy ban MTTQ các cấp. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương đồng bào công giáo, giáo xứ, giáo họ tiêu biểu, nhiều gia đình, doanh nhân người công giáo đã trở thành điểm sáng về đổi mới tư duy phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như: gia đình ông Trịnh Quang Tiến, phường Ngọc Trạo kinh doanh tổng hợp với doanh thu đạt khoảng 10 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 80 lao động thường xuyên; gia đình bà Hoàng Thị Thơm, phường Ba Đình, doanh thu hàng năm đạt từ 4 đến 5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 6 - 8 lao động thường xuyên; gia đình bà Nguyễn Thị Lâm, phường Đông Sơn với mô hình trang trại chăn nuôi vịt cho thu nhập gần 95 triệu đồng/năm, hay như gia đình ông Nguyễn Anh Đào ở khu phố Liên Giang, phường Đông Sơn sản xuất hàng mộc, giải quyết việc làm cho 12 lao động với thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng...

Ông Bùi Công Trường, Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Bỉm Sơn cho biết: Với tinh thần “Từ thiện, bác ái, sống đạo tình thương”, hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban MTTQ các cấp, bà con giáo dân đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xã hội hóa giáo dục, khám chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, phong trào xã hội học tập được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng, cùng với Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia xây dựng nhiều mô hình điển hình như: “Dòng họ khuyến học”, “Giáo họ hiếu học”, “Khu dân cư hiếu học”, “Gia đình hiếu học”... Trong những năm qua, đã có hàng trăm con em giáo dân đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các giáo xứ đã phối hợp với ban công tác mặt trận ở khu dân cư, tổ hòa giải, vận động bà con giáo dân tích cực phòng chống tệ nạn xã hội. Ở các khu dân cư có đồng bào công giáo sinh sống hiện có 5 tổ an ninh trật tự, 25 tổ liên gia và 5 tổ hòa giải. Thông qua hoạt động của các tổ an ninh trật tự, tổ liên gia, tổ hòa giải đã góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, cộng đồng và xã hội, từng bước củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp”. Thực hiện lời căn dặn đó của Bác, trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều gương sáng trong cuộc sống “đạo - đời”, xây dựng giáo xứ, họ đạo và khu dân cư giàu đẹp. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Chữ, nguyên Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Nghi Sơn đã luôn đồng hành giữa giáo hội và dân tộc. Với ông, “một năm nói hay không bằng một ngày gương sáng”, vì thế không chỉ nêu gương trong lời nói và việc làm, ông còn động viên đồng bào công giáo phát huy trách nhiệm công dân, sáng tạo, cần cù trong lao động, sản xuất. Ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương có mức thu nhập ổn định. Ông cùng các vị linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ vận động bà con giáo dân đóng góp trên 14,5 tỷ đồng, hàng trăm ngàn ngày công trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp vận động Nhân dân, gia đình, dòng họ và được sự hỗ trợ của MTTQ xã và thị xã xây mới 21 nhà Đại đoàn kết; tham gia ủng hộ bà con các vùng bị thiên tai với số tiền gần 1 tỷ đồng... Qua các phong trào thi đua yêu nước, đồng bào công giáo thị xã Nghi Sơn đã và đang góp phần vào sự phát triển, tiến bộ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” ngày càng vững mạnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 154.000 tín đồ công giáo, sinh hoạt ở 79 giáo xứ, khoảng 350 giáo họ, cộng đoàn, điểm nhóm. Bà con giáo dân đã thiết thực học và làm theo gương Bác bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, như: phong trào xây dựng “xứ họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, phong trào “Người công giáo thi đua kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”, “Thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”... Các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân đã tích cực thực hiện nhiều mô hình như: “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, “Họ đạo bình yên, kính Chúa yêu nước”, “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật”, “Tổ liên gia tự quản”, “Họ đạo tự quản về an ninh trật tự”... Đồng thời, đồng bào công giáo đã luôn đồng hành tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện như: góp kinh phí, ngày công xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn, đáp nghĩa, làm nhà Đại đoàn kết, ủng hộ đồng bào bị thiên tai... Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã minh chứng cho sức lan tỏa sâu rộng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đồng bào công giáo và các tổ chức tôn giáo.

Bài và ảnh: Hoàng Lan