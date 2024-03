Vòng 14 V.League 1: Điểm nóng sân Thanh Hóa và Hàng Đẫy

Cuộc đối đầu nóng bỏng trên sân Thanh Hóa giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội, trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định chính là hai trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 14 V.League 1.

Trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa (áo sọc đỏ vàng) quyết đòi lại món nợ đã thua ở lượt đi trước Công an Hà Nội (áo hồng).

Sau quãng nghỉ nhường sân cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2026, giải VĐQG V.League 1 mùa giải 2023-2024 đã chính thức trở lại với giai đoạn lượt về. Ngay ở vòng đấu thứ 14, đội Đông Á Thanh Hóa sẽ có màn tái đấu với Công an Hà Nội trên sân nhà. Đây là cơ hội để đoàn quân của HLV Velizar Popov đòi lại món nợ đã thua 1-3 ở lượt đi (vòng 11).

Nhiều khả năng, Lê Văn Thắng - cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Công an Hà Nội ở lượt đi sẽ thay thế Nguyễn Thái Sơn.

Trước trận đấu này, Đông Á Thanh Hóa thiếu vắng tiền vệ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thái Sơn do cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất không nhỏ cho tuyến giữa của đội bóng xứ Thanh, bởi Nguyễn Thái Sơn là vị trí rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Bulgaria. Cầu thủ trẻ tài năng của Đông Á Thanh Hóa chơi ngày càng hay và có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia gần đây.

Trong 3 lần đối đầu gần nhất, HLV Popov chưa thắng trước HLV Kiatisak.

HLV Popov đã có sự chuẩn bị cho sự vắng mặt của Thái Sơn bằng gương mặt thay thế là Lê Văn Thắng. Nhiều khả năng cầu thủ mang áo số 10 này sẽ được lựa chọn ở trận tái đấu với Công an Hà Nội. Chính Văn Thắng là người đã ghi bàn vào lưới Công an Hà Nội ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy.

Cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội là trận cầu nóng bỏng nhất vòng 14.

Bước vài giai đoạn lượt về, Đông Á Thanh Hóa đã chia tay 2 cầu thủ là Trần Đình Bảo và Thái Khắc Huy Hoàng và bổ sung hậu vệ Trần Như Tân. Sân nhà là lợi thế lớn với đội bóng xứ Thanh, tuy vậy, HLV Popov tỏ ra khá thận trọng: "Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu giành chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên của lượt về nhưng ở thời điểm này, Công an Hà Nội đang có phong độ cao, lại có HLV giỏi. Thêm một lần nữa chúng tôi gặp thử thách lớn nhưng vẫn có cơ hội để giành 3 điểm”.

HLV Kiatisak tự tin giành 3 điểm trước chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: CAHN FC

Về phần Công an Hà Nội, sau khi HLV Kiatisak về dẫn dắt, đội bóng này đã chơi tốt hơn và giành được những kết quả tốt. Thêm một lần nữa, nhà cầm quân người Thái Lan có màn so tài với người đồng nghiệp Popov. Trên thực tế, kể từ mùa giải 2023 đến nay, HLV Kiatisak chưa hề nếm mùi thất bại khi đối đầu với HLV Popov.

Mùa giải năm ngoái, HLV Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai không thua trước Đông Á Thanh Hóa. Còn ở lượt đi mùa giải 2023-2024, HLV Kiatisak giành chiến thắng 3-1 ở vòng 11. Điều này đem đến sự tự tin cho Công an Hà Nội ở vòng đấu thứ 14. Cũng ở mùa giải 2023, Công an Hà Nội từng thắng 4-1 trước chủ nhà Đông Á Thanh Hóa.

Công an Hà Nội từng thắng Đông Á Thanh Hóa ngay trên sân đối phương ở mùa giải trước.

HLV Kiatisak sẽ không có sự phục vụ của các cầu thủ Fialho Junior Janio và Hoàng Văn Toản do bị treo giò. Bù lại Công an Hà Nội có đội hình mạnh, đồng đều, có chiều sâu với nhiều gương mặt chất lượng. Mục tiêu của đội bóng này là 3 điểm dù phải làm khách. Công an Hà Nội (xếp thứ 3) và Đông Á Thanh Hóa (xếp thứ 4) có cùng 22 điểm sau 13 vòng. Những yếu tố trên đã đem tới sự hấp dẫn, nóng bỏng cho cuộc đối đầu này và trận đấu sẽ được áp dụng công nghệ VAR.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) sẽ gặp thử thách lớn mang tên Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

Một cuộc đối đầu nóng bỏng khác đó là trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội FC và đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt độc chiếm ngôi đầu sau giai đoạn lượt đi với 29 điểm, hơn 3 điểm so với đội thứ nhì Becamex Bình Dương.

Chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy sẽ là màn thử thách bản lĩnh của đội bóng thành Nam. Với phong độ ghi bàn xuất sắc của Rafaelson, sự góp mặt của tân binh Tuấn Anh, cùng phong độ cao của toàn đội, Thép Xanh Nam Định hoàn toàn tự tin đối đầu với nhà cựu vô địch trên sân Hàng Đẫy để tiếp tục tạo ra lợi thế trong cuộc đua vô địch..

Trong khi đó, sau bước khởi đầu khá chậm chạp đầu mùa, Hà Nội FC đã vươn lên vị trí 6, quyết giành 3 điểm và đòi lại món nợ thua 2-3 ở lượt đi. HLV người Nhật Bản Iwamasa Daiki chắc chắn sẽ không muốn mất điểm ở trận đấu trên sân nhà Hàng Đẫy này.

Mạnh Cường