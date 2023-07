U19 nữ Thái Lan gặp “kỳ phùng địch thủ” trong trận Chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023; Bóng chuyền nam Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang đứng thứ 56 trên bảng thứ bậc của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB), cao nhất trong khu vực Đông Nam Á; FIFA miễn phí 20.000 vé World Cup nữ ở New Zealand; Mount thích đá tiền vệ lùi sâu... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (14-7).

U19 nữ Thái Lan và U19 nữ Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023

U19 nữ Thái Lan đã đánh bại U19 nữ Indonesia với tỷ số 7-1 ở trận bán kết, trong khi U19 nữ Việt Nam đã vượt qua U19 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu.

HLV Akira của U19 nữ Việt Nam cho biết rằng đây là một trận đấu khó khăn, nhưng đội của ông sẽ cố gắng chiến thắng trong trận chung kết. Cầu thủ Ngọc Minh Chuyên của U19 nữ Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng.

“Đây là trận đấu khó nhưng chúng em đã vượt qua. Chúng em sẽ cố gắng nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và chiến thắng. Dù thể lực của chúng em có phần xuống sau trận bán kết nhưng tinh thần cả đội luôn ở mức 100% và chúng em sẽ quyết tâm giành kết quả tốt nhất và chiến thắng”, Minh Chuyên chia sẻ.

FIFA miễn phí 20.000 vé World Cup nữ ở New Zealand

FIFA đã quyết định miễn phí 20.000 vé xem World Cup nữ 2023 tại New Zealand do lo ngại tốc độ tiêu thụ vé chậm tại nước đồng chủ nhà.

Hầu hết số vé bán được là ở Australia và việc thu hút người hâm mộ đến các SVĐ tại New Zealand rất khó khăn. Bốn sân đấu của New Zealand có sức chứa từ 25.111 đến 48.276 chỗ ngồi và là địa điểm tổ chức các trận đấu của bảng A, C, E và G.

Trong đó, Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên gặp đương kim vô địch Mỹ tại sân Eden Park vào ngày 22-7. Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng kêu gọi người dân đến sân theo dõi sự kiện này.

Bóng chuyền nam Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang đứng thứ 56 trên bảng thứ bậc của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB), cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Đội đã tham gia giải AVC Challenge Cup 2023 tại Đài Loan và được cộng thêm 50 điểm, nâng tổng số điểm lên 58,3.

Trong giải đấu này, đội đã thắng Đài Loan được đánh giá cao hơn và đang đứng thứ 44 thế giới, qua đó giành suất vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp Indonesia - Thái Lan. Đội vô địch giải sẽ giành vé dự FIVB Challenger Cup 2023 tổ chức tại Qatar.

Ở phiên bản cho nữ, Việt Nam vô địch lần đầu tiên, sau khi thắng Indonesia 3-2 ở chung kết. Đội tiếp tục tham dự FIVB Challenger Cup 2023 tổ chức tại Pháp từ 27-7 đến 30-7.

Mount thích đá tiền vệ lùi sâu

Tân binh Mason Mount của Manchester United đã có màn ra mắt ấn tượng trong trận giao hữu với Leeds United, khi anh thích thú với vai trò chiến thuật của mình.

Với vai trò mới mẻ này, Mount đã có thể lùi sâu nhận bóng và bất ngờ dâng cao để xâm nhập vòng cấm đối phương. Man Utd đã thắng Leeds United với tỷ số 2-0 nhờ bàn thắng của Noam Emeran và Joe Hugill.

Mount đã cho biết rằng mục tiêu của đội bóng trong tuần thi đấu đầu tiên là lấy lại thể lực và tìm lại cảm giác bóng. Anh cũng đã hiểu rõ phong cách làm việc của HLV Ten Hag và phong cách thi đấu của các đồng đội mới.

Trong trận đấu, Mount đã hoạt động ở vị trí tiền vệ lùi sâu hơn và cho biết anh thực sự thích vai trò đó. Man Utd sẽ tiếp tục có các trận giao hữu với với Lyon (19-7), Arsenal (22-7), Wrexham (25-7), Real Madrid (26-7), Dortmund (30-7), Lens (5-8) và Athletic Bilbao (6-8). Trong đó, gặp Lens là trận giao hữu duy nhất diễn ra trên sân Old Trafford.

Tin vắn chuyển nhượng:

Trên trang chủ, AC Milan xác nhận chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Christian Pulisic từ Chelsea, họ phải bỏ ra 19 triệu bảng cho thương vụ này. Trước đây, Chelsea từng bỏ ra tới 57 triệu bảng để có Christian Pulisic từ Dortmund.