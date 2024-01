Tuyển Việt Nam bất ngờ thua trước thềm Asian Cup; Bầu Đức cho CLB Công An Hà Nội mượn HLV Kiatisak

Lương Xuân Trường chia tay CLB Hải Phòng; Tuyển Indonesia thảm bại trước Iran; Chelsea gục ngã trước đội hạng 2 ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (10/1).

Tuyển Việt Nam bất ngờ thua đội bóng kém 4 bậc trên bảng xếp FIFA trước Asian Cup

Tối 9/1, đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2 trong trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Mặc dù kiểm soát trận đấu và thực hiện nhiều thử nghiệm về đội hình, tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc ghi bàn.

Bàn thua đầu tiên của Kojo Joel đến ở phút 31, sau đó Trương Tiến Anh gỡ hòa ở phút 63, nhưng Kyrgyzstan lại ghi bàn quyết định ở phút 74 (do Azar Akmatov).

HLV Troussier sẽ chốt danh sách chính thức cho đội tuyển trước trận đấu ra quân với Nhật Bản vào ngày 14/1 trong khuôn khổ Asian Cup 2023.

Tuyển Indonesia thảm bại trước Iran

Tối 9/1, tuyển Indonesia thua đậm trước Iran với tỷ số 0-5 trong trận giao hữu trước Asian Cup 2023. Chỉ trụ được 3 phút, Indonesia nhanh chóng để Saman Ghoddos của Iran ghi bàn mở tỷ số.

Sau khi nhân đôi cách biệt, Iran phải thi đấu với 10 người từ phút thứ 35 đến hết hiệp một, nhưng vẫn ghi thêm được 2 bàn vào lưới của Indonesia.

Đây là trận thứ 5 liên tiếp mà Indonesia không thắng, khiến người hâm mộ và truyền thông lo ngại về màn trình diễn của đội tuyển trước Asian Cup 2023.

Bầu Đức cho CLB Công An Hà Nội mượn HLV Kiatisak

Tối 9/1, bầu Đức của HAGL đã trao đổi với HLV Kiatisak Senamuang về việc gia nhập CLB Công An Hà Nội. HLV Kiatisak, sau kỳ nghỉ ở Thái Lan đã đến gặp bầu Đức để thảo luận về khả năng chuyển đến dẫn dắt đội bóng mới.

Bầu Đức xác nhận rằng HLV Kiatisak đã chấp nhận làm HLV trưởng cho CLB Công An Hà Nội và sẽ có vài ngày để chia tay với đội HAGL trước khi đến Hà Nội.

"Trước mắt, HLV Kiatisak sẽ làm HLV trưởng ở CLB Công An Hà Nội đến cuối mùa giải 2023/24 rồi tính tiếp. Anh ấy vẫn là người của CLB HAGL cho mượn, nhưng lương sẽ do CLB Công An Hà Nội chi trả", bầu Đức nói thêm.

Lương Xuân Trường chia tay CLB Hải Phòng

Lương Xuân Trường sẽ gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo dạng cho mượn sau khi rời CLB Hải Phòng. Tiền vệ này sẽ được đăng ký vào danh sách thi đấu khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải mở cửa.

Hợp đồng cho mượn của Xuân Trường kéo dài đến hết mùa giải 2023/24. Để có được chữ ký của cầu thủ này, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải chi trả một khoản phí lớn.

Tại đội bóng đất Cảng, Xuân Trường nhận khoản tiền lót tay vào khoảng 6 tỷ đồng, một con số rất lớn đối với cầu thủ nội đang thi đấu ở V.League.

Dẫu vậy, thời gian có mặt ở đội bóng của bầu Hoàn, Xuân Trường không được thành công như kỳ vọng. Cựu tuyển thủ Việt Nam chỉ thi đấu 12 trận cho Hải Phòng ở 2 mặt trận trong thời gian qua, không để lại dấu ấn và cũng không có được bàn thắng nào.

Bỏ lỡ cơ hội khó tin, Chelsea gục ngã trước đội hạng 2 ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Chelsea thất bại 0-1 trước Middlesbrough trong trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh. Mặc dù kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng Chelsea gặp khó khăn trong việc chuyển hóa thành bàn thắng.

Miflesbrough bất ngờ có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh.

Middlesbrough đã tận dụng cơ hội và ghi bàn thắng duy nhất từ pha dứt điểm của Hayden Hackney. Thất bại này khiến Chelsea đứng trước thách thức buộc phải lật ngược tình thế trong trận lượt về vào ngày 24/1.

HS

(Tổng hợp)