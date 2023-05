Tuyên dương, khen thưởng đội U19 Đông Á Thanh Hóa giành chức vô địch giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023

Chiều 5-5, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng đội U19 Đông Á Thanh Hóa giành chức vô địch Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng thành tích của đội U19 Đông Á Thanh Hóa vô địch Giải U19 quốc gia 2023

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Hội Cổ động viên bóng đá Thanh Hóa.

Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan báo cáo thành tích của đội U19 Đông Á Thanh Hóa tại giải U19 quốc gia 2023

Trước buổi lễ tuyên dương, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa cùng đông đảo cổ động viên bóng đá xứ Thanh đã tới sân bay Thọ Xuân để đón đội U19 Đông Á Thanh Hóa - nhà vô địch giải U19 quốc gia năm 2023. Đoàn đã tới dâng hương, báo công tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Đội U19 Đông Á Thanh Hóa tham gia Giải vô địch bóng đá U19 quốc gia năm 2023 với lực lượng cầu thủ là những gương mặt xuất sắc nhất được đào tạo và đã tham gia giành thành tích cao tại các giải U15 và U17 quốc gia những năm trước. Đặc biệt là giành chức vô địch giải U17 và á quân giải U15 quốc gia năm 2019.

HLV Svetislav Tanasijevic dẫn dắt đội U19 Đông Á Thanh Hóa tới chức vô địch giải U19 quốc gia 2023

Để chuẩn bị tham gia giải U19 quốc gia năm 2023, đội U19 Đông Á Thanh Hóa được dẫn dắt bởi ông Svetislav Tanasijevic - người từng làm trợ lý cho HLV Ljupko Petrovic trong 2 mùa giải 2021 và 2022 ở đội 1 CLB Đông Á Thanh Hóa. Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo CLB, đội U19 Đông Á Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch vòng loại giải U19 quốc gia năm 2023.

U19 Đông Á Thanh Hóa đã thể hiện được bản lĩnh, lối chơi đẹp mắt, ấn tượng từ vòng loại cho tới vòng chung kết giải U19 quốc gia 2023

Tại vòng loại, U19 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng A - bảng đấu “tử thần” với đương kim vô địch U19 Hà Nội, đương kim á quân U19 Viettel và các đối thủ mạnh khác như U19 Công An Nhân dân, U19 Hải Phòng và U19 Quảng Ngãi. Vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, U19 Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua vòng loại và giành vé tham gia vòng chung kết toàn quốc. Đây là năm thứ 2 liên tiếp U19 Đông Á Thanh Hóa góp mặt tại vòng chung kết giải U19 quốc gia.

Đội U19 Đông Á Thanh Hóa dâng hương, báo công tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Tại vòng chung kết, U19 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng C với sự góp mặt của các đối thủ mạnh như U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Đồng Tháp và U19 Becamex Bình Dương. Đây có thể xem là “bảng tử thần” của vòng chung kết giải U19 quốc gia năm nay. Đoàn quân của HLV Svetislav Tanasijevic đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn, thành tích thi đấu. U19 Đông Á Thanh Hóa đã hòa trên thế thắng trước ứng cử viên cho chức vô địch U19 Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-1. Ở lượt trận thứ 2, U19 Đông Á Thanh Hóa đánh bại U19 Đồng Tháp với tỷ số 4-2. Lượt trận thứ 3, đội bóng trẻ xứ Thanh tiếp tục giành chiến thắng 3-1 trước U19 Becamex Bình Dương, qua đó kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất cùng 7 điểm (2 thắng, 1 hòa).

Đội U19 Đông Á Thanh Hóa dâng hương, báo công tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại vòng tứ kết, U19 Đông Á Thanh Hóa phải chạm trán 1 ứng cử viên cho chức vô địch khác là U19 Hoàng Anh Gia Lai. Các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic đã thể hiện bản lĩnh xuất sắc để giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu, qua đó chính thức góp mặt ở vòng bán kết. Ở vòng đấu này, U19 Đông Á Thanh Hóa tiếp tục thể hiện sự thăng hoa khi dễ dàng có chiến thắng 4-2 trước U19 SHB Đà Nẵng, chính thức góp mặt ở trận chung kết.

Gặp lại đối thủ U19 Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết, bằng lối chơi, chiến thuật hợp lý và pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ ở đầu hiệp 2, U19 Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0, chính thức giành chức vô địch Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023.

U19 Đông Á Thanh Hóa còn thâu tóm toàn bộ các giải thưởng cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải - Nguyễn Ngọc Mỹ; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất - Hà Minh Đức (5 bàn); thủ môn xuất sắc nhất giải - Lê Anh Tuấn. U19 Đông Á Thanh Hóa là đội có hàng tấn công xuất sắc nhất với 13 bàn thắng. Trong đội hình tiêu biểu của giải, U19 Đông Á Thanh Hóa góp mặt tới 6/11 cầu thủ gồm: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Dũng, Lê Nguyên Hoàng, Hà Minh Đức, Nguyễn Công Sơn, Cầm Bá Thành, Nguyễn Ngọc Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương thành tích xuất sắc là chức vô địch giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023 mà đội U19 Đông Á Thanh Hóa đã giành được; đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển TDTT tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và “Kế hoạch phát triển bóng đá Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đào tạo bóng đá trẻ để tạo nguồn cầu thủ trẻ có chất lượng cao cho đội tuyển bóng đá tỉnh. CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục có chiến lược, kế hoạch trong việc đào tạo, bồi dưỡng các tuyến cầu thủ, xây dựng các đội tuyển bóng đá Thanh Hóa có chất lượng cao, thi đấu kiên cường, nỗ lực và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ban huấn luyện tiếp tục dành trí tuệ, tâm huyết trong việc đào tạo các cầu thủ trẻ, xây dựng đội bóng có đấu pháp, chiến thuật hợp lý, lối đá mạnh mẽ, sáng tạo, nhiệt huyết, kiên cường, mang đậm bản sắc xứ Thanh, thi đấu và giành thành tích cao trong các mùa giải tiếp theo.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể đội bóng U19 Đông Á Thanh Hóa

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Các cầu thủ Đội tuyển U19 từ thành tích, kết quả hôm nay, sẽ là động lực, nỗ lực hơn nữa, để không ngừng học tập, rèn luyện cả về bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, kỹ năng và kinh nghiệm, luôn giữ được nhiệt huyết, niềm đam mê, khát vọng chiến thắng để tiếp tục cống hiến, chinh phục thành tích cao trong những giải đấu tiếp theo cũng như sẽ trở thành các cầu thủ trụ cột của đội bóng đá chuyên nghiệp. Các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh ta tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ cho các đội tuyển bóng đá của tỉnh, để các đội tuyển bóng đá Thanh Hóa thi đấu thành công, đáp lại sự kỳ vọng, yêu mến của cổ động viên và Nhân dân trong tỉnh; đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa, thể thao và về con người xứ Thanh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Để kịp thời ghi nhận và vinh danh thành tích của toàn đội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể đội U19 Đông Á Thanh Hóa và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại vòng chung kết Giải bóng đá U19 Quốc gia năm 2023.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp trong tỉnh đã trao tặng phần thưởng dành cho đội U19 Đông Á Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể đội bóng U19 Đông Á Thanh Hóa.

Mạnh Cường