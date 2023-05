Trọng tài Thái Lan điều khiển trận cầu “nóng” giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội

Sáng 29-5, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông báo về việc mời trọng tài nước ngoài điều khiển một số trận đấu ở vòng đấu thứ 10 và 11 giải Night Wolf V.League 1 – 2023. Trong đó, trọng tài người Thái Lan sẽ thổi còi trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội ở vòng 11.

Trọng tài Mongkolchai Pechsri sẽ điều khiển trận cầu "nóng" giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội ở vòng đấu thứ 11 trên sân Thahh Hóa vào 18h00 ngày 5-6 tới

Theo đó, VPF đã mời các trọng tài ngoại điều hành 3 trận đấu được xem là quan trọng ở vòng 10 và 11. Đáng chú ý nhất là trận đấu ở vòng 11 trên sân Thanh Hóa giữa đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Đông Á Thanh Hóa và đội xếp thứ nhì Công an Hà Nội (sau 9 vòng đấu) vào 18h00 ngày 5-6 tới.

Vị trọng tài sẽ điều khiển trận đấu “khá nóng bỏng” này là Mongkolchai Pechsri – người Thái Lan. Đây cũng là vị trọng tài ngoại khá quen thuộc với các đội bóng và khán giả Việt Nam. Ông Mongkoichai từng nhiều lần được mời sang Việt Nam điều hành các trận đấu tại giải V-League 1 cũng như các trận đấu ở các cấp độ đội tuyển.

Năm 2016, trọng tài Mongkolchai Pechsri từng điều khiển trận đấu có đội Thanh Hóa FC

Trước khi điều khiển trận Đông Á Thanh Hóa – Công an Hà Nội, trọng tài Mongkolchai Pechsri sẽ làm nhiệm vụ ở vòng đấu thứ 10 với trận Becamex Bình Dương gặp SHB Đà Nẵng. Các trợ lý cho ông Mongkoichai là ông Phan Huy Hoàng và ông Trương Đức Chiến. Trọng tài thứ 4 là ông Lê Vũ Linh.

Đây là 2 trận đấu được nhận định là có tính chất quyết định trong cuộc đua vô địch và trụ hạng. Đông Á Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Công an Hà Nội xếp thứ nhì với 4 điểm ít hơn. Trong khi đó, sau 9 vòng đấu, SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương đang xếp thứ 12 và 13 trên bảng xếp hạng khi có cùng 5 điểm nhưng đội bóng sông Hàn hơn về hiệu số.

Mongkolchai Pechsri là gương mặt trọng tài đã khá quen thuộc ở nhiều mùa giải V.League 1 gần đây và thường xuyên đảm nhiệm các trận cầu nóng

Trước khi tiếp Công an Hà Nội trên sân nhà ở vòng đấu thứ 11, Đông Á Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân Gò Đậu của Becamex Bình Dương ở vòng đấu thứ 10 vào 17h00 ngày 1-6.

Sở dĩ VPF phải mời trọng tài ngoại bắt nguồn từ sai sót của trọng tài biên Nguyễn Thành Sơn đã phất cờ báo việt vị không chính xác tình huống tiền đạo Soladio của Sông Lam Nghệ An ghi bàn vào lưới đội chủ nhà Công an Hà Nội ở vòng đấu thứ 9 trên sân Hàng Đẫy. Xem lại tình huống quay chậm, Soladio vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của CLB Công an Hà Nội và quyết định của trọng tài không chuẩn xác khiến Sông Lam Nghệ An “mất oan” bàn thắng. Với sai sót kể trên, trọng tài biên Nguyễn Thành Sơn đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ.

Việc VPF mời các trọng tài nước ngoài như Thái Lan, Malaysia không có gì lạ ở giải V.League 1 khi đã liên tục xảy ra không ít sai sót từ các trọng tài trong những mùa giải gần đây.

