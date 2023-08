Trọng tài ngoại “cầm còi” trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Nội; Xác định 4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup nữ 2023

Trọng tài ngoại “cầm còi” ở trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Nội

Màn chạm trán giữa CLB Đông Á Thanh Hóa và CLB Hà Nội sẽ được điều hành bởi trọng tài nước ngoài. Danh tính vị trọng tài ngoại này chưa được tiết lộ. Hai trợ lý ở trận này là Trần Duy Khánh và Đặng Thế Vinh. Trọng tài bàn là ông Nguyễn Mạnh Hải.

Trận CLB Thanh Hóa gặp CLB Hà Nội sẽ do trọng tài nước ngoài điều khiển chính.

Trận đấu giữa CLB Viettel và CLB Công an Hà Nội trong vòng 6, giai đoạn 2 V-League 2023 sẽ được trọng tài Ngô Duy Lân bắt chính, với sự hỗ trợ từ trợ lý Nguyễn Trung Hậu và Phạm Hoài Tâm. Cả hai đội đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch V-League 2023, với CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng với 34 điểm và CLB Viettel xếp thứ 3 với 32 điểm.

CLB Công an Hà Nội có cơ hội vô địch sớm 1 vòng đấu. Trong trường hợp CLB Công an Hà Nội thắng Viettel, đồng thời CLB Hà Nội (32 điểm) để thua CLB Thanh Hóa ở trận đấu cùng giờ, đội bóng ngành Công an sẽ giành cúp mà không cần quan tâm đến kết quả của lượt trận cuối.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thay HLV trưởng, Thanh Thúy không đấu chặng 2 SEA V.League

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã thay HLV trưởng và chỉ mang đội hình phụ tham dự chặng 2 SEA V.League 2023 tại Thái Lan. HLV Nguyễn Trọng Linh đã được chọn để dẫn dắt đội á quân chặng 1 tham dự chặng 2, thay thế cho HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Trần Thị Thanh Thúy không tham dự chặng 2 SEA V.League 2023 tại Thái Lan.

Đội tuyển nữ có sự xáo trộn lực lượng mạnh mẽ, với nhiều cầu thủ trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh và nhiều người khác không tham dự. Thay vào đó, đội hình được bổ sung bởi những gương mặt trẻ và mới như Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Phạm Thị Hiền và các cầu thủ khác.

Lý do cho việc không mang đội hình chủ lực tham dự chặng 2 là để các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sau những trận đấu liên tục từ đầu năm 2023. Đội tuyển còn phải tham dự 3 giải liên tiếp khác trong thời gian tới, bao gồm VTV Cup, giải vô địch châu Á và ASIAD 19.

Mang đội hình phụ tham dự, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Philippines và Indonesia để giành vị trí á quân, trong khi Thái Lan được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thi đấu và trui rèn bản lĩnh.

Xác định 4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup nữ 2023

Vòng 1/8 World Cup nữ 2023 đã đi đến hồi kết khi trận đấu cuối cùng để xác định đội đi tiếp sau màn đối đầu giữa Pháp và Maroc. Pháp đã đè bẹp Maroc với tỷ số 4-0, giành quyền vào tứ kết và sẽ đối đầu với chủ nhà Australia.

Nữ Colombia làm nên lịch sử khi lần đầu vào tứ kết World Cup. Ảnh: Reuters

Trong các trận đấu khác, Colombia đã đánh bại Jamaica với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết World Cup nữ. Họ sẽ gặp đương kim vô địch châu Âu, đội tuyển nữ Anh.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng 1/8 là việc ĐT nữ Mỹ bị các cô gái Thụy Điển biến thành nhà cựu vô địch khi thất bại ở loạt luân lưu cân não. Trước đó, đội bóng xứ cờ hòa chơi áp đảo trong suốt 120 phút.

Các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12-8. Các cặp đấu bao gồm Tây Ban Nha vs Hà Lan, Nhật Bản vs Thụy Điển, Anh vs Colombia và Australia vs Pháp.

CLB M.U bất ngờ từ chối bán Harry Maguire và McTominay cho West Ham

Câu lạc bộ Manchester United (M.U) đã chi tiêu gần 200 triệu bảng để mua Mason Mount, Onana và Rasmus Hojlund. Giờ đây, họ đang cân nhắc chuyển nhượng nhiều cầu thủ dư thừa để thu lại chi phí.

Trung vệ Harry Maguire và tiền vệ McTominay đứng đầu danh sách cầu thủ M.U cần bán. West Ham đã đưa ra đề nghị 60 triệu bảng để mua cả hai, nhưng M.U chỉ chấp nhận đàm phán bán Maguire với mức giá tương tự. Maguire đã xác nhận không muốn rời M.U. Với McTominay, M.U từ chối bán vì giá chưa đáp ứng. West Ham có thể tăng giá để mua anh.

Theo Standard, Maguire sẵn sàng gia nhập West Ham nếu hai câu lạc bộ có thể thống nhất về mức phí chuyển nhượng.

West Ham cũng muốn giữ HLV David Moyes và đang cố gắng tăng cường lực lượng. Họ đã đạt thỏa thuận mua tiền vệ Edson Alvarez từ Ajax. Maguire và McTominay là mục tiêu chính của Moyes.

Ngoài Maguire và McTominay, M.U cũng cần giải quyết tình hình của Donny van de Beek (đang đàm phán cho Real Sociedad mượn), Fred (có thể đến Ả Rập Xê Út) và Eric Bailly.

Tin vắn nổi bật: Theo Sky Sports, PSG đã ra mức giá từ 50 đến 80 triệu Bảng để bán Neymar trong bối cảnh tiền đạo người Brazil thông báo muốn rời CLB. Tiền vệ Jorginho đang đối mặt với khả năng rời Arsenal chỉ sau 7 tháng. Fenerbahce đang quan tâm đến việc chiêu mộ Jorginho. Jorginho hiện 31 tuổi và còn hợp đồng đến năm 2024. Theo nguồn tin từ Transfermarkt, hai CLB của Iran là Persepolis FC và Esteghlal FC đều muốn có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Tottenham đã hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ Micky van de Ven từ Wolfsburg với giá 43 triệu bảng bao gồm cả phụ phí.

