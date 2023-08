Trận đấu vòng 7 V.League 1 của Đông Á Thanh Hóa sẽ áp dụng công nghệ VAR

Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 – vòng đấu cuối cùng giai đoạn II, giải VĐQG V.League 1 – năm 2023 trên sân Hàng Đẫy giữa đội chủ nhà Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa (17h ngày 27-8) sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Đây là trận đấu quan trọng của mùa giải, có tính quyết định đến ngôi vô địch.

Trận đấu có tính quyết định tới ngôi vô địch V.Leagfue 1 - 2023 giữa Công an Hà Nội (áo đỏ) và Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) ở vòng 7, giai đoạn II sẽ được áp dụng công nghệ VAR.

Đội Công an Hà Nội hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 37 điểm, hơn đội xếp thứ nhì Hà Nội FC 2 điểm, đồng thời cũng có lợi thế về hiệu số (+18 so với +12). Ở vòng đấu thứ 7, giai đoạn II, vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Công an Hà Nội được chơi trên sân nhà gặp Đông Á Thanh Hóa, đội bóng đã chắc suất trong top 4. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ đối với Công an Hà Nội để đội bóng này đăng quang chức vô địch Night Wolf V.League 1 - 2023. Nếu giành chiến thắng hoặc thậm chí một kết quả hòa, đoàn quân của HLV Flavio Cruz sẽ chính thức lên ngôi vương.

Do tính chất quyết định của trận đấu này, Ban tổ chức giải quyết định sẽ áp dụng công nghệ VAR ở trận đấu này nhằm hỗ trợ các trọng tài có những quyết định chính xác nhất. Các trận đấu được áp dụng công nghệ VAR ở những vòng đấu cuối V.League 1 mùa giải năm nay được xem là bước khởi động quan trọng để chuẩn bị cho mùa giải mới 2023-2024 sẽ khai mạc vào 20-10 tới.

Việc áp dụng công nghệ VAR được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng công tác trọng tài ở giải V.League 1, nhất là các trận đấu nhạy cảm (Ảnh: VPF).

Công nghệ VAR sẽ được áp dụng phổ biến hơn ở mùa giải mới nhằm nâng cao chất lượng công tác trọng tài, vấn đề vốn đã gây ra nhiều bức xúc cho các đội bóng tham gia. Trong những mùa giải gần đây, nhiều trọng tài, tổ trọng tài đã mắc sai sót và bị kỷ luật, treo còi. Ban tổ chức thậm chí phải thường xuyên thuê các trọng tài ngoại.

Mạnh Cường