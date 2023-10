Thanh Hoá xếp thứ 3 toàn đoàn vật tự do nữ tại giải vô địch quốc gia 2023

Các VĐV Vật Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ tại giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2023, cùng thành tích xếp thứ ba toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.

Vật Thanh Hoá giữ vững thành tích xếp thứ 3 toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ.

Tham gia giải năm nay có hơn 300 vận động viên đến từ 19 đoàn thể thao của các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung gồm: vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ, với 33 hạng cân.

Tranh tài từ ngày 13/10 ở hai nội dung Vật tự do nam và Vật tự do nữ, các đô vật Thanh Hoá đã giữ vững được ngôi thứ 3 toàn đoàn nội dung vật tự do nữ với thành tích: 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Nguyễn Thị Ánh lần đầu tiên giành HCV tại giải Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia.

Đặng Thị Linh giữ vững phong độ, giành HCV thứ hai cho Vật Thanh Hoá.

Ở ngày thi đấu cuối, VĐV chủ lực Đặng Thị Linh khẳng định vị thế với tấm HCV ở hạng cân 76kg. Trước đó, Nguyễn Thị Ánh (hạng cân 55kg) cũng đã thể hiện sự tiến bộ khi có lần đầu tiên giành HCV ở giải VĐQG.

Hai VĐV giành HCB cho Thanh Hoá là Phạm Thị Thuý Hà (hạng cân 62kg) và Dương Thị Nga (hạng cân 46kg). Vũ Thị Hạnh, Lê Thị Mỹ Dung và Lê Thị Nhung là những VĐV mang về 3 tấm HCĐ cho bộ môn Vật.

Ở nội dung Vật tự do nam, Trịnh Văn Long là cái tên mang về thành tích duy nhất khi giành HCB ở hạng cân 79kg. Một điều tiếc nuối cho bộ môn Vật ở giải đấu năm nay là các nhân tố trẻ chưa thể hiện được sự bứt phá để giành thành tích ở giải đấu quan trọng nhất trong năm.

HLV Lương Thị Quyên (bên phải) nhận cờ xếp hạng Ba toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ.

Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc là sự kiện thể thao được Tổng cục Thể dục, thể thao tổ chức hằng năm nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên của các tỉnh, thành, ngành; là dịp để các vận động viên trẻ thi đấu cọ xát, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nâng cao thành tích thi đấu, đồng thời giúp các cơ quan chuyên môn rà soát lực lượng để tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Hoàng Sơn