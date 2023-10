Siêu cúp Quốc gia 2023: Đông Á Thanh Hóa quyết lập kỳ tích lịch sử!

Đó là lời khẳng định của “thuyền trưởng” - chiến lược gia người Bulgaria Velizar Popov trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia – THACO năm 2023 với Công an Hà Nội vào 17h ngày 6-10. Với những sự thay đổi mạnh mẽ, sức trẻ cùng các nhân tố mới, đội bóng xứ Thanh đã sẵn sàng cho trận đại chiến mở màn mùa giải mới này.

Nguyễn Quang Hải (áo đỏ) và Công an Hà Nội được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2023

Kết thúc mùa giải 2023, Đông Á Thanh Hóa đã chia tay 12 cầu thủ và cũng đã bổ sung 9 gương mặt mới, gồm tiền vệ người Brazil Luiz Antonio (Brazil), chân sút Rimario Gordon (Jamaica), các nội binh như: thủ môn Y Êli NiÊ, Đinh Viết Tú, Nguyễn Thanh Long, Phạm Trùm Tỉnh, Nguyễn Trọng Phú, Trần Đình Bảo, Thái Khắc Huy Hoàng.

Đông Á Thanh Hóa đã sẵn sàng cho Siêu cúp Quốc gia với Công an Hà Nội

Bên cạnh đó là sự tăng cường các cầu thủ trẻ như Nguyễn Ngọc Mỹ, Trương Thanh Nam, Nguyễn Văn Tùng và những cầu thủ trẻ đã khẳng định được tên tuổi như tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thái Sơn, các tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng, Đoàn Ngọc Hà.

Đông Á Thanh Hóa có nhiều thay đổi tích cực về lực lượng cho mùa giải mới

Điều đáng mừng đối với Đông Á Thanh Hóa trước trận tranh Siêu cúp quốc gia đó chính là sức trẻ. HLV Velizar Popov cho biết: Chúng tôi đã có nhiều thay đổi về lực lượng cả nội lẫn ngoại. Tuy vậy, việc hội quân, tập trung sớm để chuẩn bị cho mùa giải mới đã giúp Đông Á Thanh Hóa kịp thời có sự thích nghi với những xáo trộn đó. Những nhân tố mới đều là các vị trí mà đội đang cần bổ sung với mục tiêu tạo ra chiều sâu về đội hình, lực lượng. Chúng tôi là đội bóng không mạnh về tài chính để có những bản hợp đồng chuyển nhượng “bom tấn”, bởi vậy, về cơ bản, Đông Á Thanh Hóa đã sớm ổn định về lực lượng, có thời gian để các cầu thủ được tập luyện, thực hiện các bài kỹ - chiến thuật cho mùa giải mới. Tôi cũng khá hài lòng với sự bắt nhịp của các cầu thủ mới, những gương mặt trẻ mới được đôn lên đội 1. Sức trẻ và những nhân tố mới hy vọng sẽ đem đến một bộ mặt mới khả quan cho Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải 2023-2024”.

“Sát thủ” người Jamaica Rimario Gordon trở lại là sự bổ sung đáng kể cho hàng tiền đạo của Đông Á Thanh Hóa

Siêu cúp Quốc gia chính là trận đấu mở màn cho mùa giải bóng đá quốc gia 2023-2024, bởi vậy, HLV Popov và các học trò đều tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng, cho dù đối thủ là nhà ĐKVĐ V.League 1 Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn. “Chúng tôi là ĐKVĐ Cúp quốc gia, còn Công an Hà Nội là ĐKVĐ giải VĐQG, vì vậy cơ hội giành chiến thắng là 50/50. Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy – sân nhà của Công an Hà Nội, tuy vậy, cách đây không lâu, hai đội đã hòa nhau ngay tại đây. Chúng tôi có nhiều yếu tổ để tự tin ở trận đấu này và mục tiêu chắc chắn là giành chiến thắng để đoạt Cúp quốc gia và làm nên lịch sử”. HLV Popov cho biết thêm.

Tiền vệ trẻ - tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thái Sơn (áo vàng) là điểm tựa quan trọng của Đông Á Thanh Hóa ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia với Công an Hà Nội (áo đỏ)

Cuối tuần trước, Đông Á Thanh Hóa đã có trận đấu giao hữu với đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An và trận đấu này đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Các cầu thủ ghi bàn cho đội bóng xứ Thanh là tiền đạo Rimario và tiền vệ Doãn Ngọc Tân. Đây là trận đấu mà Đông Á Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả, kinh nghiệm tích cực. “Điều quan trọng nhất với chúng tôi đó là tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất, tiếp tục xây dựng đội trở thành một tập thể mạnh. Dù mới trở lại khoác áo Thanh Hóa sau nhiều năm nhưng đây vẫn là ngôi nhà thân thuộc với tôi. Tôi sẽ chơi hết mình, cống hiến cho thành tích của đội ở mùa giải mới. Nếu giành chiến thắng ở Siêu cúp quốc gia sẽ rất ngọt ngào với cá nhân tôi, cũng như đồng đội”. Chân sút Rimario chia sẻ.

Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đã hòa nhau 1-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải Night Wolf V.League 1 - 2023

Cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa là trận cầu rất được chờ đợi, một bên là thế lực mới nổi Công an Hà Nội – đội bóng tập hợp những ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Filip Nguyễn... một bên là Đông Á Thanh Hóa của HLV Velizar Popov với thứ bóng đá rực lửa, hiện đại và tràn đầy năng lượng với những nhân tố như Lê Văn Thắng, Nguyễn Thái Sơn, Lâm Ti Phông, Gustavo Santos, vua phá lưới V-League 2022 Rimario Gordon. Cả hai đều đặt mục tiêu giành Siêu Cúp, lập thành tích lịch sử, đồng thời mang đến cảm hứng lớn cho mùa giải bóng đá quốc gia 2023-2024.

Trận đấu sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 6-10 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên FPT Play, hệ thống mạng xã hội của FPT, VPF Media và các kênh truyền hình miễn phí khác.

SIÊU CÚP QUỐC GIA – THACO NĂM 2023 Trận đấu sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Đây là trận Siêu cúp đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam sử dụng hệ thống hình ảnh hỗ trợ trọng tài VAR.

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ.

Đội Vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng

Đội còn lại nhận 200 triệu đồng.

Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng.

Giải thưởng cho Cầu thủ xuất sắc nhất trận là 10 triệu đồng.

