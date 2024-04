Sau 7 chặng, áo vàng vẫn thuộc về VĐV Ivanov Timofei của đội TP Hồ Chí Minh Vinama

Sáng 10/4, tại TP Sầm Sơn, Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á năm 2024 đã tổ chức lễ trao giải chặng 6 và thi đấu chặng 7 - đồng đội tính giờ.

Các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao áo vàng sau 7 chặng cho VĐV Ivanov Timofei của đội TP Hồ Chí Minh Vinama

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Tổ chức cuộc đua trao tặng kỷ niệm chương cho Ban tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo TP Sầm Sơn tặng bức ảnh lưu niệm cho Ban tổ chức cuộc đua

Sau khi kết thúc chặng thứ 6 (Hà Nội - Sầm Sơn) vào trưa ngày 8/4, các thành viên của 15 đội đua và ban tổ chức đã có 1 ngày nghỉ với nhiều hoạt động thiện nguyện; giao lưu, khám phá danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa rất ý nghĩa tại TP Sầm Sơn. Đây là lần đầu tiên cuộc đua dừng chân tại thành phố biển Sầm Sơn với điểm về đích chặng 6, đua đồng đội tính giờ chặng 7 và xuất phát chặng 8.

Ban tổ chức cuộc đua trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TP Sầm Sơn

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cuộc đua đã trao tặng kỷ niệm chương cho Ban tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của TP Sầm Sơn.

Ban tổ chức trao giải cá nhân chặng 6 (Hà Nội - Sầm Sơn).

Ban tổ chức trao giải đồng đội sau 6 chặng đua

Ở chặng thứ 6, về nhất là VĐV Petr Rikunov của đội Tập đoàn Lộc trời An Giang. Về thứ nhì là VĐV Nguyễn Văn Bình của đội TP Hồ Chí Minh New Group. Về thứ ba là VĐV Martin Laas của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Về kết quả đồng đội, xếp thứ nhất sau 6 chặng là đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang, xếp thứ nhì là đội VINAMA TP Hồ Chí Minh và xếp thứ ba là đội TP Hồ Chí Minh New Group.

Khoác áo vàng danh giá sau 6 chặng đua là VĐV Ivanov Timofei của đội TP Hồ Chí Minh Vinama. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các VĐV về thứ 4 và 5 cá nhân, trao giải chặng (sprint 1 và sprint 2) của vòng 6.

Áo trắng (dành cho các tay đua trẻ có thành tích xuất sắc nhất) sau 7 chặng thuộc về tay đua Phạm Lê Xuân Lộc của đội Quân khu 7.

Áo xanh (dành cho tay đua có thành tích nước rút tốt nhất) sau 7 chặng thuộc về VĐV Pert Rikunov của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Áo cam (dành cho VĐV Việt Nam có thành tích tổng sắp tốt nhất) thuộc về VĐV Nguyễn Tấn Hoài của đội Tập đoàn Lộc Trời - An Giang.

Sau lễ trao giải, các đội bước vào tranh tài ở chặng 7 - đua đồng đội tính giờ với cự ly 26,1 km. Đây là chặng đua rất quan trọng với các đội, bởi vậy, cả 15 đội đua đều có sự chuẩn bị tốt cả về chuyên môn, chiến thuật và tâm lý thi đấu.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa xuất phát chặng 7: đua đồng đội tính giờ

Các cuộc tranh tài đã diễn ra hấp dẫn, quyết liệt

Các cuộc đua tranh giữa các đôi rất gay cấn, quyết liệt. Kết quả, xếp thứ nhất là đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang; xếp thứ nhì là đội Domesco Đồng Tháp; xếp thứ ba là đội TP Hồ Chí Minh Vinama.

Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích (đội xếp thứ 4 và 5)

VĐV Ivanov Timofei của đội TP Hồ Chí Minh Vinama vẫn khoác áo vàng sau 7 chặng

Nhân dịp này, nhà tài trợ Tôn Đông Á cũng có phần thưởng khuyến khích dành cho các VĐV của đội tuyển xe đạp Thanh Hóa.

Sau 7 chặng, áo vàng vẫn thuộc về VĐV Ivanov Timofei của đội TP Hồ Chí Minh Vinama.

Sáng mai (11/4), các VĐV sẽ xuất phát chặng 8: TP Sầm Sơn - TP Vinh (Nghệ An) với cự ly 152 km.

Mạnh Cường