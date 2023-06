Quang Hải ký hợp đồng 1 năm rưỡi với CLB Công an Hà Nội; U17 Việt Nam quyết lách “khe cửa hẹp”

Lịch thi đấu bảng D của ĐT futsal Việt Nam ở vòng loại futsal châu Á 2024 Ngày 7-10 ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Mông Cổ ĐT futsal Hàn Quốc vs ĐT futsal Nepal Ngày 9-10 ĐT futsal Mông Cổ vs ĐT futsal Hàn Quốc ĐT futsal Nepal vs ĐT futsal Việt Nam Ngày 11-10 ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Hàn Quốc ĐT futsal Nepal vs ĐT futsal Mông Cổ