Những dạng cầu thủ nào "hot" nhất ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay?

Qua từng thời kỳ, các đội bóng ở 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu sẽ có những yêu cầu khác nhau cho các cầu thủ nhằm đảm bảo sự phù hợp cho chiến thuật của đội bóng đá. Vậy, ở thời kỳ hiện tại, các dạng cầu thủ nào đang là dạng cầu thủ "hot" trên TTCN? Dưới đây sẽ là câu trả lời cho thắc mắc đó.

Trung vệ thuận chân trái.

Sau khi HLV Thomas Tuchel chứng minh sự thành công của sơ đồ 3 hậu vệ khi dẫn dắt Chelsea, các đội bóng ở Premier League bắt đầu thực hiện một cuộc “đổ xô đi tìm vàng” nhằm tìm ra những “cục vàng” thực sự của hàng hậu vệ, đó là những trung vệ có khả năng chơi chân trái tốt. Lý do là bởi các cầu thủ này có thể hoạt động tốt ở cả đội hình phòng ngự ba hậu vệ lẫn đội hình phòng ngự bốn hậu vệ. Theo thống kê của The Athletic, ở mùa giải vừa qua, Chelsea đã chi ra tổng cộng 95 triệu Bảng để đem về hai trung vệ chơi chân trái tốt đó là Marc Cucurella với mức giá 60 triệu Bảng và Benoit Badiashile với mức giá 35 triệu Bảng. Với trường hợp của Marc Cucurella, theo PauL Barber, Tổng Giám đốc của CLB Brighton, mức giá của anh có phần cao hơn Badiashile bởi trung vệ người Argentina có thể hoạt động ở hai vị trí, đó là trung vệ và hậu vệ cánh.

Man United cũng là một đội bóng “bắt trend” như Chelsea khi đem về Lisandro Martinez từ CLB Ajax Amsterdam, CLB cũ của HLV Erik Ten Hag, với mức giá 48,5 triệu Bảng. Theo HLV người Hà Lan, ông quyết tâm đem cậu học trò cũ của mình về sân Old Trafford không chỉ bởi cả hai đã quá hiểu nhau về mặt chiến thuật, mà còn bởi: “Cậu ấy luôn biết cách tạo ra lợi thế ở các pha cầm bóng... Thêm vào đó, việc cậu ấy có khả năng chơi bằng bằng chân trái tốt giúp cậu ấy có thể hoạt động tốt ở khu vực trung vệ lệch trái, một vị trí giúp cậu ấy có được những góc thuận lợi cho một pha phát động bóng lên tuyến trên”. Một HLV khác cũng đồng tình với quan điểm này đó là Mikel Arteta, người cho rằng các trung vệ thuận chân trái giúp ông có nhiều phương án và nhiều giải pháp hơn.

Một số ví dụ khác cũng được The Athletic nêu ra ở mùa chuyển nhượng hè năm nay đó là Sven Botman, người chuyển đến Newcastle United với mức giá 35 triệu Bảng. Tiếp đó là Nayef Aguerd chuyển đến West Ham với mức giá 26,6 triệu Bảng. Gần đây nhất, đó là trường hợp của Josko Gvardiol, người sẽ chuyển đến sân Etihad với mức giá dự tính là 86 triệu Bảng.

Josko Gvardiol, một trong số những trung vệ thuận chân trái “hot” nhất kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Nguồn: Sky Sports.

Số 9, cầu thủ lệch cánh và các tiền đạo

Các tiền vệ lệch cánh bắt đầu trở thành “hàng hot” ở giai đoạn thập niên 2010 của thế kỷ 21 bởi đây là thời kỳ mà bóng đá hiện đại dần gạt bỏ vị trí số 9 cổ điển. Có thể kể đến một vài ví dụ như Ousmane Dembele của Barcelona, Kylian Mbappe và Neymar của PSG, Gareth Bale, Eden Hazard, Nicolas Pepe, Angel Di Maria, Raheem Sterling hay Riyad Mahrez, những cầu thủ luôn nằm ở Top 50 những bản hợp đồng đắt giá nhất mọi thời đại. Còn ở mùa giải hiện tại, chúng ta đang chứng kiến những cái tên như Jack Grealish của Man City, Mykhailo Mudryk của Chelsea, Antony, Jadon Sancho của Man United.

Hai cầu thủ có thể được xem là “biểu tượng” cho vị trí này ở giai đoạn thập niên 20 của thế kỷ 21 đó là Mohamed Salah và Son Heung Min, hai cái tên đồng sở hữu danh hiệu Chiếc giày vàng nhờ thành tích ghi 23 bàn ở Premier League mùa giải 2021-2022.

Thống kê về vị trí dứt điểm và ghi bàn của Mohamed Salah và Son Heung Min ở mùa giải vừa qua. Các chấm đỏ thể hiện vị trí ghi bàn của hai cầu thủ này. Nguồn: The Athletic.

Tưởng như đã “thất truyền” ở giai đoạn 2010 của thế kỷ 21, nhưng ở thời điểm hiện tại, vị trí số 9 đang chứng kiến một thời kỳ “phục hưng”. Theo trang tin The Athletic, điều này xuất phát từ việc các đội bóng đang chú trọng vào các trung vệ có khả năng cầm bóng tốt hơn là các trung vệ có khổ hình tốt. Một vài ví dụ cho những số 9 đang hot trên TTCN đó là Erling Haaland của Man City, Alexander Isak của Newcastle United, Gianluca Scamacca của West Ham hay Dusan Vlahovic của Juventus.

Xu hướng bóng đá hiện đại đang dần tập trung vào việc kiểm soát bóng và phát động bóng từ phần sân nhà. Nhưng theo The Athletic, những cầu thủ đóng góp phần nhiều cho dạng chiến thuật này lại không phải là những món hàng hot trên TTCN, mà là những người thực hiện khâu cuối cùng của các pha dàn xếp tấn công, đó là các tiền đạo. Cụ thể, theo thống kê của The Athletic, trong vòng gần 10 năm trở lại đây, vị trí tiền đạo luôn chiếm gần 50% tổng ngân sách chuyển nhượng của các đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu.

Biểu đồ thống kê ngân sách cho từng tuyến của các đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu ở hai giai đoạn. Có thể thấy, ở cả hai giai đoạn, vị trí tiền đạo luôn là vị trí được đặt lên hàng đầu. Nguồn: The Athletic.

Càng trẻ, càng khỏe, càng tốt.

Có một điều cũng được The Athletic nêu ra, đó là cả 4 cái tên Erling Haaland, Alexander Isak, Gianluca Scamacca và Dusan Vlahovic đều chuyển đến các CLB mới khi chưa tròn 25 tuổi. Theo The Athletic, điều này xuất phát từ một xu hướng khác đang dần phát triển ở các CLB của 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu, đó là trẻ hóa nhân sự. Để dẫn chứng cho điều này, The Athletic đã dựa vào một thống kê về chuyển nhượng của CIES. Theo đó, có tới 54% ngân sách chuyển nhượng của các CLB được đổ vào các cầu thủ nằm ở độ tuổi dưới 24 trong vòng 2 năm trở lại đây, tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận và cao hơn mức trung bình 7%.

Theo một thống kê cụ thể hơn của The Athletic, có đến 8 trong số 10 bản hợp đồng ở hai kỳ chuyển nhượng mùa giải 2022-2023 nằm ở độ tuổi dưới 23, và trong 4 mùa giải trước đó, có ít nhất 12 trong số Top 25 bản hợp đồng đắt giá nhất nằm ở độ tuổi từ 22 đổ xuống. Ở cấp độ toàn cầu, các cầu thủ ở độ tuổi U25 chiếm tới 72,7% kinh phí chuyển nhượng trong giai đoạn từ mùa giải 2018-2019 cho đến mùa giải 2022-2023 vừa qua. Cũng theo thống kê của The Athletic, trong khoảng thời gian đó, số lượng các bản hợp đồ nằm ở độ tuổi từ 26 đến 29 tuổi đã giảm tới 9% so với các mùa giải trước.

Có thể thấy, xu hướng của bóng đá Châu Âu cũng như thế giới ở thời điểm hiện tại đó là tập trung đầu tư vào các cầu thủ trẻ thay vì các cầu thủ già dặn và nhiều kinh nghiệm. Nguyên nhân nằm ở chính công cuộc “trẻ hóa” trên băng ghế huấn luyện của các CLB Châu Âu trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, xu hướng trẻ hóa này cũng khiến các HLV phải loay hoay với việc tìm ra một vị trí hay một chiến thuật phù hợp với những cái tên trẻ trong đội hình của mình. Một ví dụ điển hình đó là Jack Grealish, người phải mất tới 2 mùa giải để có thể hòa nhập một cách trọn vẹn với lối chơi chung của HLV Pep Guardiola.

Jack Grealish, cơn đau đầu nhẹ của Pep Guardiola trong vòng 2 mùa giải gần đây. Nguồn: Sky Sports.

Cuộc "chạy đua vũ trang" ở hàng tiền vệ

Tiền vệ phòng ngự và các tiền vệ trung tâm có khả năng hoạt động ở nhiều vị trí khác nhau cũng là một trong những món “hàng hot” ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Một ví dụ điển hình cho điều này đó là Declan Rice hay những cái tên như Enzo Fernandez, người được Chelsea đem về với mức giá 113 triệu Bảng, Jude Bellingham, chuyển đến Real Madrid với mức giá 89 triệu Bảng, hay trước đó nữa là Aurelien Tchouameni với mức giá 69 triệu Bảng và Casemiro, người chuyển đến Man United với mức giá 61 triệu Bảng. Trong số các bản hợp đồng này, chỉ có một mình Casemiro là nằm ở nhóm cầu thủ trên 25 tuổi.

Dù đã ngoài 30 tuổi, Casemiro vẫn chứng minh giá trị của mình trên thị trường chuyển nhượng. Nguồn: FIFPRO.

Các đội bóng hàng đầu Châu Âu cũng đang chú trọng vào các tiền vệ có thể hoạt động tốt trong sơ đồ có hai mũi nhọn hỗ trợ tốt hai số 10 ở phía trước cũng như che chắn tốt cho các cầu thủ phòng ngự ở phía sau. Pep Guardiola trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2016 cũng đã nêu ra lý do vì sao hàng tiền vệ lại quan trọng tới vậy. Cụ thể, ông chia sẻ: “Bạn có thể giành chiến thắng với các hậu vệ hay tiền đạo thi đấu tốt, nhưng để thi đấu tốt và đẹp mắt, bạn cần đến những hậu vệ giỏi. Vì vậy, tôi luôn ước gì mình có hàng ngàn tiền vệ trong đội”.

Như đã nói ở trên, các đội bóng ở thời điểm hiện tại vẫn chú trọng vào hàng tiền đạo hơn. Nhưng không vì thế mà các vị trí như tiền vệ phòng ngự, tiền vệ con thoi, đặc biệt là các tiền vệ có khả năng xuyên phá tốt, hậu vệ cánh hay bộ đôi mũi nhọn không được chú trọng, nhất là khi xu hướng của các đội bóng đang dần tập trung vào phần sân nhà nhiều hơn là dâng cao ngay từ đầu.

KDNX