Đơn cử như trường hợp của Declan Rice. Cầu thủ này có tới 25 biến thể giày Adidas khác nhau cho mình. Một cầu thủ khác còn được nhà sản xuất giày thiết kế hẳn một bộ đế giày bespoke (đồ thiết kế riêng-ND) có giá lên tới 10.000 Bảng theo một nguồn thạo tin của The Athletic.

Toni Kroos có lẽ là trường hợp cá biệ. Chàng tiền vệ gốc Đông Đức này đã gắn bó với đôi giày Adidas Adipure 11pro kể từ khi đôi giày này ra mắt lần đầu vào năm 2013, tức đã cách đây 10 năm. Phiên bản này sau đó đã bị dừng sản xuất sau một năm, nhưng Kroos không bao giờ thay thế chúng dù Adidas đã cố gắng "chào hàng" những đôi giày mới cho anh.

"Có trời mới biết vì sao cậu ta lại được quyền làm thế. Tôi nghĩ chắc do cậu ta là người Đức, còn Adidas là công ty của Đức. Nhưng thực sự, cậu là trường hợp duy nhất được ưu ái tới mức đó, bởi các công ty giày luôn muốn các cầu thủ tuân theo quy tắc "mang giày mới" do mình làm ra". Ben Warren, một chuyên gia cung cấp giày cho cầu thủ chuyên nghiệp chia sẻ với The Athletic.

Adidas đương nhiên vẫn giữ kín lý do vì sao Kroos được quyền làm thế. Kể từ đó, hàng loạt tin đồn, giả thuyết, câu hỏi được đặt ra trong giới chơi giày thể thao. Bởi lẽ, hành động này của cầu thủ người Đức đã phá vỡ một nguyên tắc "bất di bất dịch" trong giới thiết kế giày bóng đá. Kể cả khi được hỏi bởi các phóng viên của The Athletic, nhà sản xuất giày chỉ hồi đáp một cách vắn tắt: "Chúng tôi tự hào về mối quan hệ giữa chúng tôi và cầu thủ người Đức".