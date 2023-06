"Hey Jude" có lẽ là bài hát đặc biệt nhất với những ai yêu mến The Beatles, không chỉ bởi đoạn outro (kết thúc-ND) khá dài của nó, mà còn bởi những ca từ trong ca khúc này, được chấp bút bởi Paul McCartney.

Nghe qua thì có vẻ giống như Paul đang gửi gắm lời ca của mình cho những gã thất tình, nhất là ở hai câu đầu của bài hát:

"Hey Jude, don't make it bad.

Take a sad song and make it better".

Tạm dịch: "Này Jude, đừng cảm thấy buồn. Hãy biến bản nhạc buồn trở thành một điều tươi đẹp".

Nhưng thực tế, bài nhạc này lại dành cho con trai của John Lennon, trưởng nhóm lừng danh của The Beatles, người lúc này đã ruồng rẫy người vợ và cậu con trai tên Jude Lennon của mình để theo đuổi Yoko Ono. Theo Paul McCartney, khi sáng tác ra bài này, ông chỉ đơn giản muốn an ủi cậu con trai của người trưởng nhóm tệ bạc, đồng thời mong cậu sẽ không đánh mất niềm tin vào tình yêu với các cô gái xung quanh cậu.

Tua nhanh tới thế kỷ 21, cụ thể hơn là năm 2023, chúng ta cũng có một Jude khác đang trải qua cái giai đoạn "khủng hoảng" mà Jude Lennon đang trải qua. Anh cũng đang gặp phải một nỗi buồn, dù không thể so sánh được với nỗi buồn bị cha ruồng bỏ của Jude Lennon, đó là nỗi buồn thất trận ở Bundesliga mùa giải năm nay, dù anh cùng các đồng đội, đặc biệt là đàn anh Marco Reus, đã chiến đấu hết mình cho tới tận ngày cuối cùng của mùa giải. Thế nhưng, danh hiệu Bundesliga đã "ngoảnh mặt" lại với chàng trai người Anh.