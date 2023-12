Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phạt nặng CLB Merryland Quy Nhơn Bình Định

Ngày 13/12, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 5 giải bóng đá VĐQG Night Wolf V.League 1, 2023-2024. CLB Merryland Quy Nhơn Bình Định đã bị phạt nặng bởi những sự cố trong và sau trận đấu với Đông Á Thanh Hóa.

CLB Bình Định và BTC sân Quy Nhơn đã bị phạt nặng do để xảy ra những sự cố ở vòng đấu thứ 5.

Ban kỷ luật LĐBĐVN phạt 30 triệu đồng đối với Ban tổ chức trận đấu do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu với đội chủ nhà diễn ra ngày 9/12 tại vòng 5 Giải bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf 2023-2024.

Sự cố xô xát sau trận đấu giữa Merryland Quy Nhơn Bình Định và Đông Á Thanh Hóa.

Phạt cảnh cáo đối với tập thể Ban huấn luyện CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định do có phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện CLB Đông Á Thanh Hóa.

Phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn, Phó trưởng đoàn CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định do có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đội khách trong trận đấu này.

Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Merrland Quy Nhơn Bình Định và đây cũng được xem là nguồn cơn dẫn đến sự cố.

Về phần CLB Đông Á Thanh Hóa, LĐBĐVN phạt đội bóng xứ Thanh 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu này. Ngoài ra, LĐBĐVN phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Dương Tiến Kỷ, bác sỹ CLB Đông Á Thanh Hóa do có hành vi, thái độ công kích, kích động đối với cầu thủ đối phương.

Nhiều người còn tìm đến khách sạn nơi đội Đông Á Thanh Hóa lưu trú tại TP Quy Nhơn để tiếp tục phản ứng.

Sau khi kết thúc trận đấu giữa Merryland Quy Nhơn Bình Định và Đông Á Thanh Hóa, xe ô tô chở đội bóng xứ Thanh còn bị khán giả đội chủ nhà vây kín, có những lời lẽ không hay, ném vật thể lạ và phải nhờ lực lượng an ninh mới có thể về khách sạn. Chưa hết, nhiều người còn tìm đến khách sạn nơi đội Đông Á Thanh Hóa lưu trú tại TP Quy Nhơn để tiếp tục phản ứng.

Pha bóng trong trận Thép Xanh Nam Định (áo trắng) - Công an Hà Nội.

Cũng liên quan đến vòng đấu thứ 5, LĐBĐVN còn phạt 5 triệu đồng đối với ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng đoàn CLB Công an Hà Nội do vi phạm về Quy chế bóng đá chuyên nghiệp trong trận đấu giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội.

Đồng thời, phạt CLB TP Hồ Chí Minh 2 triệu đồng do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu với CLB Hải Phòng (ngày 9/12).

