Khai mạc Giải Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Long Thành năm 2023

Thiết thực Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 –19-8-2023) và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2023), sáng 19-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Sầm Sơn, Hội Bóng bàn TP Thanh Hoá tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng bàn các Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa mở rộng lần thứ II - Cúp Long Thành năm 2023.

Hơn 300 tay vợt xuất sắc trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài tại giải.

Tham gia giải có hơn 300 VĐV của hơn 60 CLB thuộc 30 đoàn đến từ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Giải mới tổ chức lần thứ II nhưng đã thu hút số lượng VĐV và các CLB tham gia tăng hơn so với lần đầu tiên vào năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Các VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu gồm: đồng đội Corbillon rút gọn hạng Chuyên nghiệp, A, B, C, D diễn đàn; đồng đội Corbillon rút gọn hạng B, C, D, E Thanh Hóa; đồng đội Corbillon rút gọn hạng F, G, H Thanh Hoá.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Việc phân chia theo trình thi đấu và có tỷ lệ chấp điểm đã đem đến sự hấp dẫn, kịch tính cho các các cuộc so tài thuộc 3 nội dung thi đấu của giải. Trong đó hấp dẫn nhất là nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng Chuyên nghiệp, A, B, C, D diễn đàn. Tham gia tranh tài ở nội dung này là các tay vợt phong trào hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố trên cả nước. 2 nội dung còn lại cũng là những cuộc so tài giữa các tay vợt xuất sắc nhất thuộc các CLB bóng bàn hàng đầu trong tỉnh.

Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho nhà tài trợ giải đấu.

Giải có sự tài trợ và đồng hành năm thứ 2 liên tiếp của Công ty TNHH Long Thành Newday. Ban tổ chức, nhà tài trợ chính cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt về điều kiện cơ sở vật chất với hệ thống bàn thi đấu chất lượng cao, đạt chuẩn thi đấu tương đương các giải cấp quốc gia. TP Sầm Sơn cũng đã bảo đảm tốt nơi lưu trú cho các đoàn tham dự giải. Ban tổ chức cũng đã mời các trọng tài quốc gia tham gia điều khiển các trận đấu của giải.

Các VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu của giải.

Giải đấu năm nay cũng ghi nhận mức tiền thưởng khá hấp dẫn ở các nội dung thi đấu. Ở nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng chuyên nghiệp, A, B, C, D diễn đàn, giải nhất là 25 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, đồng giải ba 5 triệu đồng. Ở nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng B, C, D, E Thanh Hóa, giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 6 triệu đồng và đồng giải ba 4 triệu đồng. Ở nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng F, G, H Thanh Hóa, giải nhất 8 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng, đồng giải ba 3 triệu đồng.

Ban tổ chức đã bố trí các bàn thi đấu chất lượng cao, đạt chuẩn

Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng lần thứ II - Cúp Long Thành năm 2023 đã thực sự trở thành sân chơi truyền thống, thiết thực, là dịp để các tay vợt bóng bàn phong trào hàng đầu trên cả nước được giao lưu, tranh tài, qua đó không ngừng nâng cao chuyên môn, điểm trình, hạng thi đấu cao hơn. Giải cũng góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn nói riêng, phong trào TDTT tỉnh Thanh Hóa phát triển.

Giải sẽ kết thúc vào chiều 20-8 với các trận chung kết, lễ tổng kết và trao thưởng. Ban tổ chức sẽ trao cúp, huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thành tích cao tại các nội dung thi đấu của giải.

Mạnh Cường