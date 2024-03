Kêu ca trước khi gặp tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae Yong bị chỉ trích dữ dội; Địa chấn xảy ra ở tứ kết FA Cup

Tottenham thua sốc, MU thắp lại hy vọng vào top 5; Kêu ca trước khi gặp tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae Yong bị chỉ trích dữ dội; Madam Pang tuyên bố gây sốc, Thái Lan quyết không cho tuyển Việt Nam vượt mặt... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (17/3).

Kêu ca trước khi gặp tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae Yong bị chỉ trích dữ dội

HLV Shin Tae Yong của đội tuyển Indonesia đã gây ra sự tranh cãi sau khi bày tỏ sự lo ngại trước hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ông không chắc chắn về khả năng giành chiến thắng của Indonesia và cho rằng trận lượt đi sẽ khó khăn hơn trận lượt về do các cầu thủ phải di chuyển từ châu Âu.

Tuy nhiên, phát biểu của ông đã nhận được nhiều chỉ trích từ dư luận. Nhiều người cho rằng ông không nghiêm túc trong việc chuẩn bị và tìm cách đổ lỗi trước trận đấu. Một thành viên Hạ viện Indonesia đã phê phán ông, cho rằng ông luôn tìm lý do để đổ lỗi và cần phải thể hiện tinh thần nghiêm túc hơn.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, HLV Shin Tae Yong đã triệu tập 11 cầu thủ nhập tịch, một con số lớn chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá Indonesia.

Madam Pang tuyên bố gây sốc, Thái Lan quyết không cho tuyển Việt Nam vượt mặt

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang thể hiện mong muốn tuyển Thái Lan gây bất ngờ trước Hàn Quốc và duy trì vị thế số 1 ở Đông Nam Á. Mặc dù đội tuyển Thái Lan được đánh giá thấp hơn so với Hàn Quốc, Madam Pang tin rằng trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Bà tỏ ra lạc quan và khẳng định đội bóng có khả năng gây sốc trước đối thủ mạnh mẽ.

Madam Pang cũng kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan và khẳng định mong muốn giữ vững ngôi số 1 Đông Nam Á. Tại vòng loại 2 World Cup 2026, Thái Lan đứng nhì bảng và cần phải giành kết quả tích cực trong hai trận gặp Hàn Quốc để nắm giữ hy vọng đi tiếp.

Hai trận đấu giữa Thái Lan và Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 26/3/2024.

Địa chấn xảy ra ở tứ kết FA Cup

Wolves, đại diện của Premier League, đã bất ngờ để thua Coventry 2-3 trong trận tứ kết FA Cup tối 16/3. Dù may mắn bốc được lá thăm dễ dàng nhất, Wolves vẫn không thể giành chiến thắng trên sân nhà khi để đối thủ vượt lên dẫn trước.

Mặc dù đã dẫn trước 2-1 đến phút 90+6, Wolves vẫn phải chịu cú sốc khi để Coventry gỡ hòa ở phút 90+7 trước khi thua 2-3 sau cú sút của Haji Wright. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1987, Coventry lại vào bán kết FA Cup.

3 đại diện còn lại của vòng bán kết FA Cup 2023/24 sẽ được xác định sau các cặp đấu giữa Man City vs Newcastle, Man Utd vs Liverpool và Chelsea vs Leicester.

Tottenham thua sốc, MU thắp lại hy vọng vào top 5

Rạng sáng 17/3, Tottenham thất bại trước Fulham với tỷ số 0-3 tại sân Craven Cottage ở vòng 29 Premier League.

Tottenham thảm bại trên sân của Fulham.

Dù nhập cuộc tốt nhưng Tottenham không thể tận dụng cơ hội và để cho Fulham dẫn trước sau một pha tấn công biên. Fulham tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng ở hiệp hai, khiến Tottenham không thể ghi bàn nào.

Trận thua này khiến Tottenham lỡ cơ hội cạnh tranh vị trí thứ tư và cũng tạo điều kiện cho MU trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Fulham đã đánh bại cả MU và Tottenham trong thời gian ngắn, gần như đảm bảo cho mục tiêu trụ hạng của họ ở Premier League mùa này.

HS

(Tổng hợp)