Hoằng Hóa bảo đảm các điều kiện tổ chức Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - năm 2024

Hoằng Hóa là địa phương đăng cai Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - năm 2024. Báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về công tác chuẩn bị cho sự kiện này.

Đồng chí Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa.

Phóng viên: Đây là lần đầu tiên huyện Hoằng Hóa đăng cai Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa. Xin đồng chí cho biết lý do vì sao huyện quyết định đăng cai sự kiện TDTT lớn đầu tiên trong năm của tỉnh?

Đồng chí Lê Văn Phúc: Hoằng Hóa đang phấn đấu về đích đô thị trước năm 2030, là huyện đang phát triển cơ sở hạ tầng. Những năm gần đây, địa phương đã có sự quan tâm đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, các thiết chế phục vụ hoạt động TDTT từ cơ sở tới cấp huyện. Nhờ đó, phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ, đồng đều, phong phú, đa dạng các môn thể thao.

Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - năm 2024 diễn ra ngày 23/3 tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.

Đây là cơ sở để huyện Hoằng Hóa tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để đăng cai Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - năm 2024, nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào việt dã, đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa, tiềm năng du lịch của huyện Hoằng Hóa - Khu du lịch biển Hải Tiến. Đồng thời, là đợt sát hạch quan trọng để các địa phương, đơn vị tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham gia tranh tài tại giải việt dã.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết việc đăng cai tổ chức sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với huyện Hoằng Hóa?

Đồng chí Lê Văn Phúc: Đây là sự kiện thể thao khởi đầu cho các hoạt động TDTT của huyện và của tỉnh năm 2024. Bởi vậy, việc đăng cai sự kiện này là vinh dự, cũng là trách nhiệm của địa phương, tiếp tục góp sức để đẩy mạnh sự phát triển phong trào chạy việt dã nói riêng, phong trào TDTT của tỉnh nói chung, qua đó tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2023, Đề án phát triển TDTT Thanh Hóa đến năm 2045.

Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - năm 2024 được xem là “cú hích” cho phong trào TDTT của huyện, qua đó không ngừng đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT nâng cao thể chất, sức khỏe cho Nhân dân. Huyện Hoằng Hóa quyết tâm đẩy mạnh phong trào chạy việt dã, từng bước đưa môn thể thao này ngày càng phổ biến và trở thành thế mạnh của địa phương.

Giải còn là dịp để huyện tổ chức tháng hoạt động TDTT, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 78 năm Ngày thành lập Ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024) và 62 năm Ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20/3/1962 - 20/3/2024) và các ngày lễ quan trọng của huyện.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị của huyện cho Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - năm 2024?

Đồng chí Lê Văn Phúc: Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa khảo sát lựa chọn các tuyến đường tối ưu để tổ chức sự kiện quan trọng này. Huyện đã hoàn tất các khâu từ việc xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập ban tổ chức địa phương; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo nhất. Huyện đã triển khai các phương án bảo đảm tốt công tác đón tiếp các đoàn VĐV về dự giải; công tác y tế, an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại địa điểm tổ chức giải, bố trí các địa điểm lưu trú; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công tác tuyên truyền về giải được triển khai sớm, bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả như xây dựng các market tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn dọc tuyến đường tổ chức thi đấu và trên các trục đường chính của huyện. Công tác huy động các tầng lớp Nhân dân tham gia chạy hưởng ứng tại lễ khai mạc được chuẩn bị chu đáo. Ban tổ chức địa phương có sự phối hợp chặt chẽ để bảo đảm công tác chuyên môn cho giải việt dã, phấn đấu nâng cao chất lượng các cuộc tranh tài, tạo điều kiện để các VĐV tham gia thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa đối với huyện Hoằng Hóa để chuẩn bị khởi động mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2024. Đăng cai và tổ chức thành công là quyết tâm của huyện Hoằng Hóa để xứng với truyền thống, tầm quan trọng của giải đấu này.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mạnh Cường (Thực hiện)