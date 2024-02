HLV Hà Nội bất ngờ quay ra chê bóng đá Việt Nam; Ronaldo bị trừng phạt

Lingard tạo cơn sốt bóng đá ở Hàn Quốc; Giải Kickboxing Châu Á 2024 dự kiến tổ chức vào tháng 7 tại Bình Định; Casemiro ghi bàn, MU đi vào lịch sử FA Cup... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (29/2).

Thua khó tin Nam Định, HLV Hà Nội bất ngờ quay ra chê bóng đá Việt Nam vì lý do này

HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC đã bày tỏ quan điểm rằng bóng đá Việt Nam đang quá phụ thuộc vào các cầu thủ ngoại sau khi đội của ông thua CLB Nam Định 2-3 tại vòng 11 V.League 2023-2024.

Ông nhấn mạnh rằng ông muốn giảm sự phụ thuộc này và đang cố gắng xây dựng một đội bóng dựa trên nguồn lực cầu thủ nội. Trong trận đấu với Nam Định, 3 ngoại binh của Hà Nội FC đều được sử dụng từ đầu nhưng không có sự tỏa sáng đặc biệt.

Dù thất bại, ông Iwamasa vẫn khen ngợi tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ, và cam kết cải thiện lối chơi của đội bóng trong những trận đấu tiếp theo. Hà Nội FC hiện đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau vòng 11, trong khi Nam Định đang dẫn đầu với 25 điểm.

Giải Kickboxing Châu Á 2024 dự kiến tổ chức vào tháng 7 tại Bình Định

UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý tổ chức Giải Vô địch Kickboxing Châu Á năm 2024 tại TP Quy Nhơn theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh. Các cuộc họp và khảo sát đã được tiến hành để thống nhất về phương án tài chính và các điều kiện tổ chức.

Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam cũng đã thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng vào khả năng tổ chức của Bình Định. Đây được xem là cơ hội để quảng bá về văn hóa và du lịch của tỉnh, cũng như góp phần phát triển ngành du lịch theo hướng mới.

Quyết định đăng cai sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và sẽ được triển khai dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Liên đoàn Kickboxing Châu Á cũng đã gửi thư đề xuất cho Bộ VH,TT&DL và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam mong muốn Việt Nam là chủ nhà đăng cai giải đấu này.

Casemiro ghi bàn, MU đi vào lịch sử FA Cup

Trận đấu giữa MU và Nottingham thuộc vòng 16 đội FA Cup đã chứng kiến bàn thắng duy nhất của Casemiro, giúp MU giành chiến thắng 1-0. Điều này đưa MU trở thành CLB tham dự tứ kết FA Cup nhiều nhất lịch sử. Tuy nhiên, họ sẽ đối mặt với thách thức lớn khi gặp Liverpool ở trận bán kết vào ngày 16/3.

Trận đấu diễn ra khá khó khăn khi Nottingham tấn công mạnh mẽ ở hiệp một, nhưng MU vẫn giành chiến thắng nhờ bàn thắng từ một pha bóng cố định của Casemiro. Cầu thủ này không chỉ ghi bàn mà còn có màn trình diễn ấn tượng với nhiều thống kê xuất sắc.

Các cặp đấu còn lại trong tứ kết FA Cup bao gồm Wolves vs Coventry, Chelsea vs Leicester, và Man City vs Newcastle.

Ronaldo bị trừng phạt

Sau loạt hành động gây tranh cãi tại Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo bị treo giò 1 trận và phải nộp phạt 10.000 riyal (tương đương 2.666 USD). Quyết định này đến từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF), sau hành động ăn mừng gây tranh cãi trong trận đấu giữa Al Shabab và Al Nassr.

Ronaldo sẽ không thể tham gia trận đấu giữa Al Nassr và Al Hazem vào ngày 1/3. Trong trận đấu với Al Shabab, Ronaldo đã phản ứng với các khẩu hiệu của CĐV bằng cử chỉ đặc biệt, nhưng sau đó cho rằng đó chỉ là cách thể hiện niềm vui chiến thắng và không mang ý nghĩa xúc phạm.

Đây là án treo giò nặng nhất mà Ronaldo nhận từ năm 2017, khi anh bị treo giò đến 5 trận sau khi xô đẩy trọng tài trong trận gặp Barcelona. Trong mùa giải này, Ronaldo tiếp tục là ngôi sao sáng giá của Al Nassr, ghi được 34 bàn thắng và dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Lingard tạo cơn sốt bóng đá ở Hàn Quốc

Trong vòng 2 phút 30 giây, 7.813 vé cho trận đấu giữa Gwanju FC và FC Seoul của K.League 1 vào ngày 2/3 đã được bán hết, chủ yếu do sự xuất hiện của Jesse Lingard trong đội FC Seoul, thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu bóng đá Hàn Quốc.

Mặc dù không rõ liệu Lingard có tham gia trận mở màn mùa giải hay không, tuy nhiên, sự hiện diện của anh đã tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng, được thể hiện qua việc bán vé nhanh chóng và sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Lingard cũng đã dần hòa nhập vào môi trường mới, thể hiện sự thoải mái và không lo lắng, mang lại hy vọng cho CLB FC Seoul.

