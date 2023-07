Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II - năm 2023: Chắp cánh ước mơ

Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II - năm 2023 chính thức khởi tranh vào ngày mai (1-7), được xem là sân chơi góp phần chắp cánh ước mơ cho nhiều tài năng bóng đá trẻ xứ Thanh.

Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II - năm 2023 tiếp tục là sân chơi ý nghĩa dành cho các cầu thủ nhí lứa tuổi U8 và U10 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong bối cảnh gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ nhất - năm 2022 đã được phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp tại huyện Quảng Xương. Nhiều cầu thủ thành công từ giải đấu lần đầu tiên đã có cơ hội khoác áo các đội U9 và U11 Việt Hùng Thanh Hóa, đội trẻ U13 của Đông Á Thanh Hóa và một số trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác trong nước. Thành công của giải đấu lần thứ nhất là cơ sở để ban tổ chức tiếp tục đưa sân chơi này trở thành giải đấu truyền thống. Theo đó, Giải lần thứ 2 - năm 2023 được tổ chức tại huyện Thiệu Hóa với sự tham gia tranh tài của 12 đội bóng U8 và 21 đội bóng U10.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thiệu Hóa Hoàng Trọng Cường cho biết: “UBND huyện Thiệu Hóa đã sớm triển khai và gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức giải, trong đó điều kiện về cơ sở vật chất được ưu tiên hàng đầu. Huyện đã hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp Nhà thi đấu TDTT - nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và các trận đấu của giải. Bên cạnh đó, sân vận động xã Thiệu Phú - địa điểm tổ chức giải cũng được chỉnh trang, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu để tổ chức các trận đấu tại đây. Xác định giải thu hút số lượng lớn các VĐV, HLV và khán giả, nên huyện đã đáp ứng cơ bản nơi ăn, nghỉ cho các đội bóng, để các VĐV sớm ổn định, chuẩn bị cho các cuộc tranh tài. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo".

Tại giải đấu lần này, ban tổ chức đã tập trung xác định tư cách tham gia thi đấu của các cầu thủ. Hồ sơ cầu thủ của các đội bóng được kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm đúng độ tuổi U8 và U10. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa Phạm Cẩm Hùng cho biết: "Năm nay giải có gần 500 VĐV, bởi vậy công tác kiểm tra tư cách của các VĐV phải làm chặt chẽ, chính xác hơn. Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra hồ sơ các cầu thủ chặt chẽ, nghiêm túc, nhằm không để xảy ra tình trạng gian lận tuổi. Các đội tham gia giải cũng đã tự giác thực hiện nghiêm quy định, điều lệ giải”.

Để chuẩn bị tham gia giải, các đội bóng U8 và U10 trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động tuyển chọn, xây dựng đội bóng từ khá sớm. Nhiều đội bóng có sự đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng công tác tập luyện, tham gia các giải giao hữu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải. HLV Lê Lệnh Hoàn (đội U10 huyện Đông Sơn) chia sẻ: Tại giải năm ngoái, huyện Đông Sơn chưa có thành tích do sự chuẩn bị còn khá cập rập. Chuẩn bị cho giải lần thứ 2 này, đội U10 huyện Đông Sơn đã sớm xây dựng, củng cố lực lượng cầu thủ, tham gia tập huấn chuyên sâu, quyết tâm giành thành tích cao. Trước khi vào giải, U10 Đông Sơn đã tham gia Festival Bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa và giành HCĐ.

Không chỉ có U10 Đông Sơn, 32 đội bóng còn lại đều có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt và quyết tâm giành kết quả cao tại giải. Các cầu thủ nhí đều rất hào hứng chờ tiếng còi khai cuộc để thể hiện khả năng chơi bóng của mình.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II - năm 2023 tiếp tục là sân chơi ý nghĩa dành cho các cầu thủ nhí lứa tuổi U8 và U10 trên địa bàn toàn tỉnh. Giải năm nay đều tăng về số VĐV, số đội tham gia ở 2 lứa tuổi. Điều này đã khẳng định uy tín và sự lớn mạnh của giải đấu. Sự phát triển mạnh mẽ, thường xuyên của phong trào bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã giúp các địa phương xây dựng được các đội bóng chất lượng để tham gia giải với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Điều đáng mừng là các cầu thủ nhí trên toàn tỉnh đều rất háo hức, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài hấp dẫn quyết liệt. Ban tổ chức đã nỗ lực bảo đảm tốt nhất các điều kiện để giải diễn ra thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Mạnh Cường