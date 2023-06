ĐT Việt Nam tụt hạng trên BXH FIFA; Gundogan gia nhập Barcelona theo dạng miễn phí

Đội tuyển Việt Nam được cộng 5,13 điểm sau chiến thắng trước Syria nhưng vẫn tụt xuống thứ 95 thế giới; Kịch bản khó tin giúp U17 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp ở giải châu Á; Mourinho bị cấm chỉ đạo 4 trận vì lăng mạ trọng tài... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (22-6).

ĐT Việt Nam tụt hạng trên BXH FIFA dù thắng Syria

Đội tuyển Việt Nam được cộng 5,13 điểm sau chiến thắng trước Syria nhưng vẫn tụt xuống thứ 95 thế giới. Nguyên nhân là do các đội xếp sau nhảy vọt thần kỳ. Đáng nể nhất là Armenia được cộng 28,52 điểm và vươn từ vị trí thứ 97 lên 90.

Tuy nhiên, nếu tính ở châu Á, Việt Nam đã vượt qua Palestine để xếp vị trí thứ 15. Nhóm hạt giống số 2 ở lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2026 sẽ có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

Trong số các đội bóng Đông Nam Á, Thái Lan tăng một bậc lên xếp thứ 113 thế giới, Philippines tăng 1 bậc xếp thứ 135, Malaysia tăng 2 bậc xếp thứ 136, Indonesia giảm 1 bậc xuống thứ 150.

Kịch bản khó tin giúp U17 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp ở giải châu Á

U17 Việt Nam đã thua U17 Nhật Bản với tỷ số 0-4 ở giải U17 châu Á và hiện đang xếp cuối bảng D với 1 điểm (hiệu số -4). Tuy nhiên, vẫn có cơ hội cho đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đi tiếp nếu thắng U17 Uzbekistan trong trận đấu tiếp theo và U17 Ấn Độ không thắng U17 Nhật Bản.

Kịch bản điên rồ nhất là việc U17 Việt Nam thắng U17 Uzbekistan, còn U17 Ấn Độ vượt qua U17 Nhật Bản. Khi đó, cả 4 đội bóng có cùng 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét tới và U17 Việt Nam sẽ gặp bất lợi.

Trong trường hợp không thể giành chiến thắng trước U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam chắc chắn bị loại. Do đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần chuẩn bị tâm lý “tử chiến” trước đội bóng tới từ Trung Á. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 23-6.

Gundogan gia nhập Barcelona theo dạng miễn phí

Tiền vệ Ilkay Gundogan sẽ không gia hạn hợp đồng với Man City và đã quyết định gia nhập Barcelona. Anh đã ký hợp đồng 2 năm với đội bóng Tây Ban Nha, có thể gia hạn thêm 1 năm.

Chuyên gia về chuyển nhượng Romano viết trên Twitter: “Ilkay Gundogan tới Barcelona. Here we go!". Thỏa thuận đã xong và đã được hoàn tất. Gundogan đã đồng ý một thỏa thuận 2 năm có hiệu lực đến tháng 6-2025 với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nữa.

Thông tin này là đòn giáng mạnh vào Arsenal, đội bóng đã được cho là muốn chiêu mộ Gundogan. Gundogan đã đóng vai trò quan trọng trong cú ăn ba của Man City mùa giải vừa qua và trở thành mục tiêu của nhiều đội bóng lớn.

Mourinho bị cấm chỉ đạo 4 trận vì lăng mạ trọng tài

HLV Jose Mourinho của AS Roma đã bị UEFA cấm chỉ đạo 4 trận sau khi có những lời lẽ thô tục với trọng tài Anthony Taylor sau trận chung kết Europa League 2022/23 khi Roma thất bại trước Sevilla.

Mourinho đã đi theo trọng tài vào bãi đậu xe và mắng ông ta là “đồ ô nhục” và “đồ lừa đảo”. Roma cũng bị UEFA phạt 43.000 bảng và cấm bán vé trận đầu tiên ở Europa League mùa tới do các hành vi gây rối đám đông và thiệt hại tại sân.

Mourinho cũng nói bóng gió rằng trọng tài Taylor và các đồng nghiệp tại PGMOL (Professional Game Match Officials Limited là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành các trận đấu của bóng đá chuyên nghiệp Anh) “có vẻ là người Tây Ban Nha”.

Mourinho đang được liên hệ với nhiều đội bóng và có thể ra đi ngay mùa Hè này.

