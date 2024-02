Đông Á Thanh Hóa thất thủ trước đội chủ nhà Công an Hà Nội

Tổn thất nặng ở hàng thủ, chơi lép vế hơn, Đông Á Thanh Hóa đã nhận thất bại 1-3 trước Công an Hà Nội trên sân đối phương ở vòng đấu thứ 11 V.League 1 vào tối nay (27/2) và đã tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đông Á Thanh Hóa chơi lép vế hơn và đã thất thủ trước đội chủ nhà Công an Hà Nội

Đông Á Thanh Hóa bước vào trận đấu này thiếu vắng trung vệ Trịnh Văn Lợi. Cầu thủ mang áo số 15 này là cái tên tiếp theo dính chấn thương trong đội hình của đội bóng xứ Thanh. HLV Popov đã bố trí cầu thủ kỳ cựu Đinh Tiến Thành thay thế.

Có khá đông CĐV của Đông Á Thanh Hóa tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội nhà.

Ưu thế sân nhà và quyết tâm giành 3 điểm đã được Công an Hà Nội thể hiện bằng lối chơi tấn công tốc độ. Sức ép mà đội chủ nhà tạo ra về phía khung thành của Đông Á Thanh Hóa là khá lớn. Hàng thủ của đội khách đã phải làm việc vất vả ngay từ những phút đầu.

Đông Á Thanh Hóa (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trước sức ép của Công an Hà Nội

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đã liên tiếp có những pha cản phá cứu thua cho Đông Á Thanh Hóa trong khoảng 10 phút đầu. Dù vậy, tới phút 12, lưới của đội khách đã bị rung lên sau pha sút xa hiểm hóc của Hồ Tấn Tài. Bàn mở tỷ số là phần thưởng xứng đáng dành cho Công an Hà Nội sau những nỗ lực ép sân.

Hồ Tấn Tài mở tỷ số cho Công an Hà Nội sau pha sút xa.

Các học trò của HLV Kiatisak đã chơi tốt hơn, làm chủ thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn và kỹ thuật hơn. Áp lực mà Công an Hà Nội đã tạo ra khiến Đông Á Thanh Hóa chủ yếu tập trung cho khâu phòng thủ mà ít có cơ hội tổ chức phản công. Các mũi nhọn Rimario, Lâm Ti Phông luôn trong tình trạng “đói bóng”, có ít cơ hội dứt điểm.

Lâm Ti Phông có rất ít cơ hội dứt điểm trong hiệp 1.

Dẫn trước 1-0 nhưng Công an Hà Nội vẫn duy thế trận lấn lướt hơn và liên tiếp tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Trong khi đó, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa vẫn chơi đầy nỗ lực dù gặp không ít khó khăn trước sự áp sát quyết liệt từ đối phương.

Các ngoại binh của Công an Hà Nội liên tục gây ra sóng gió cho hàng thủ Đông Á Thanh Hóa.

Những phút còn lại của hiệp 1, thế trận diễn ra quyết liệt hơn khi cầu thủ hai đội liên tiếp có những pha va chạm khá rát, nhất là ở khu vực giữa sân. HLV Popov đã thúc giục các học trò dâng cao đội hình, tích cực tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Rimario bị hàng thủ của Công an Hà Nội kèm rất chặt nên hầu như không có cơ hội dứt điểm nào thuận lợi.

Luiz Antonio (ngoài cùng bên trái) nuối tiếc với pha dứt điểm suýt thành bàn ở cuối hiệp 1.

Đội chủ nhà cũng đã có sự xoay chuyển lối chơi khi giảm tốc độ và tập trung khá nhiều vào khâu phòng thủ. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng công của Đông Á Thanh Hóa. 1-0 nghiêng về Công an Hà Nội là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Rimario khá đơn độc trên hàng công của Đông Á Thanh Hóa.

Thế trận không có nhiều thay đổi ở đầu hiệp 2. Công an Hà Nội tiếp tục dâng cao tấn công với mục đích nới rộng khoảng cách tỷ số. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa vẫn chơi đầy nỗ lực nhưng gặp nhiều khó khăn. Chân sút số 1 bên phía đội khách luôn bị hàng thủ đội chủ nhà “chăm sóc” đặc biệt. Hơn nữa, tiền đạo người Jamaica ít nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội.

HLV Popov liên tục thúc giục các học trò tấn công để tìm bàn gỡ.

Công an Hà Nội đã tổ chức phòng thủ từ xa khá tốt, liên tục vây ráp mỗi khi Đông Á Thanh Hóa có bóng. Tuyến giữa đội khách với Luiz Antonio, Nguyễn Thái Sơn và A Mít dù rất năng nổ, nỗ lực nhưng vẫn tỏ ra thất thế so với đối phương ở khu trung tuyến.

Quang Hải nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội.

Đẩy cao đội hình, chấp nhận chơi mạo hiểm, Đông Á Thanh Hóa đã tiên tiếp nhận những đòn “hồi mã thương” từ đối phương. Sau pha bỏ lỡ của Geovane ở phút 59, đúng 1 phút sau, Nguyễn Quang Hải có pha thoát xuống, đánh bại thủ môn Xuân Hoàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội.

Đông Á Thanh Hóa tiếp tục gặp bế tắc trong tấn công.

Không còn gì để mất, Đông Á Thanh Hóa vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. HLV Popov tung thêm Lê Văn Thắng, Lê Quốc Phương nhằm tạo ra sự đột biến. Phút 66, Rimario có cơ hội tốt nhất để ghi bàn nhưng cú sút cận thành của tiền đạo này lại đi sạt cột dọc đáng tiếc.

Rimario bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút 66.

Trong những phút còn lại, Công an Hà Nội đã chuyển hẳn sang chơi phòng thủ - phản công, nhường thế trận cho Đông Á Thanh Hóa. Đội khách miệt mài tấn công vớt vát những hy vọng ghi bàn. Hàng thủ của đội khách phần nào chơi lúng túng và may mắn tránh khỏi những bàn thua.

Lê Văn Thắng ghi bàn vớt vát hy vọng có điểm cho Đông Á Thanh Hóa.

Sự thay đổi người cuối cùng đã giúp Đông Á Thanh Hóa có bàn thắng. Phút 74, Lê Văn Thắng có pha xử lý bóng và dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm, đánh bại thủ thành Nguyễn Filip, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Võ Nguyên Hoàng được tung vào sân, bổ sung cho hàng công của Đông Á Thanh Hóa ngay sau đó.

Vũ Văn Thanh nâng tỷ số lên 3-1 cho Công an Hà Nội khi thời gian của trận đấu không còn nhiều.

Tuy vậy, tới phút 80, Luiz Antonio đã phạm lỗi với Geovane trong vòng cấm và trọng tài cho Công an Hà Nội được hưởng quả phạt đền. Vũ Văn Thanh thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Khoảng cách bị dẫn trước 2 bàn là khá lớn khi thời gian của trận đấu không còn nhiều chính là trở ngại lớn với thầy trò HLV Popov. Phút 85, Văn Thắng đã đưa được bóng vào lưới Công an Hà Nội và sau khi tham khảo các trọng tài VAR, bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Công an Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục.

Đây là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

3 điểm có được giúp thầy trò HLV Kiatisak vượt qua chính Đông Á Thanh Hóa để leo lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng (có cùng 21 điểm nhưng hơn về hiệu số). Còn Đông Á Thanh Hóa đã tụt xuống vị trí thứ ba.

Mạnh Cường