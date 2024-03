Đông Á Thanh Hóa thất thủ ngay trên sân nhà trước ĐKVĐ Công an Hà Nội

Tạo ra thế trận cân bằng nhưng sự thiếu may mắn trong hiệp 2 đã khiến Đông Á Thanh Hóa nhận thất bại 0-2 trước ĐKVĐ Công An Hà Nội ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ 14, Giải VĐQG V.League 1 vào chiều ngày 31/3.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) đã nhận trận thua có phần đáng tiếc trên sân nhà trước ĐKVĐ Công an Hà Nội (áo đỏ).

Đông Á Thanh Hóa bước vào trận “đại chiến” với Công an Hà Nội không có sự phục vụ của tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn do bị treo giò. Bên phía Công an Hà Nội cũng thiếu vắng 2 trụ cột vì lý do tương tự.

Đội hình ra sân của Đông Á Thanh Hóa

Dù đã quá hiểu nhau nhưng cả hai đội đã nhập cuộc khá thận trọng với tốc độ chậm. Điều này đã phần nào đem đến sự ngạc nhiên cho khán giả và các CĐV so với kỳ vọng về một trận đại chiến nóng bỏng. Đông Á Thanh Hóa có lợi thế sân nhà nhưng khá dè dặt trong việc tổ chức tấn công.

Đây là điều dễ hiểu khi đội khách sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao có thể tạo ra đột biến. Thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội giữ nhịp độ không cao, dẫn đến thế trận tẻ nhạt trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Thế trận diễn ra giằng co nhưng khá tẻ nhạt

Luiz Antonio là cầu thủ chơi nổi bật và “khỏe” nhất trong đội hình của Đông Á Thanh Hóa. Tiền vệ người Brazil này là nhân tố “cày ải” chính ở tuyến giữa của đội chủ nhà. Chính Antonio là người đã phần nào làm lu mớ Nguyễn Quang Hải. Đội trưởng của Công an Hà Nội có rất ít cơ hội dứt điểm và cũng không có nhiều pha kiến tạo.

Đông Á Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong tấn công

Cơ hội ghi bàn tốt nhất và đầu tiên thuộc về đội khách với pha đối mặt của Geovane nhưng pha dứt điểm của chân sút này không thắng được thủ môn Thanh Thắng. Công an Hà Nội có thêm một số pha dứt diểm nhưng không thành công.

Về phần Đông Á Thanh Hóa, Rimario có ít nhất hai cơ hội dứt điểm nhưng thiếu may mắn để trở thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc phút 39. 0-0 là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu trong hiệp 1.

Tình huống đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc của Rimario ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc khá tốt và tạo ra được nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Rimario là cầu thủ khiến hàng thủ của Công an Hà Nội phải làm việc vất vả. Đội chủ nhà có một số pha dứt điểm nhưng không chính xác.

Đang có thế trận khởi sắc hơn thì tới phút 57, thủ môn Thanh Thắng có pha va chạm trong vòng cấm với cầu thủ đối phương. Dù vậy, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn đã xác định không có phạt đền cho Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội phòng thủ khá chắc chắn

Thế trận sau đó quyết liệt và hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều tăng tốc tấn công với mục tiêu giành chiến thắng. Trên đường piste, hai HLV Popov và Kiatisak liên tục có những sự chỉ đạo rất nhiệt dành cho các học trò. Phút 67, Công an Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha chớp thời cơ dứt điểm thành công của Jeferson Elias.

HLV Popov nỗ lực tăng cường nhân sự cho hàng công.

Không còn gì để mất, HLV Popov tăng cường nhân lực cho hàng công với Lâm Ti Phông vã Võ Nguyên Hoàng. Đông Á Thanh Hóa dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 75, cầu thủ mới vào sân thay người Võ Nguyên Hoàng đã đưa bóng trúng xà ngang ra ngoài đáng tiếc.

HLV Kiatisak liên tục động viên các học trò.

Những phút cuối trận, Đông Á Thanh Hóa chơi “tất tay” khi Lê Quốc Phương, Phạm Trùm Tỉnh được tung vào sân, HLV Kiatisak cũng có những sự điều chỉnh về nhân sự tăng cường cho hàng thủ để bảo toàn lợi thế. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho Đông Á Thanh Hóa.

Không thể ghi được bàn thắng, thậm chí còn chơi với 9 người sau khi Quốc Phương, Văn Thắng nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ, Đông Á Thanh Hóa còn nhận thêm bàn thua thứ 2 (do Phan Văn Đức ghi), đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước Công an Hà Nội.

Trận thua này đã khiến đoàn quân của HLV Popov tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 22 điểm.

Mạnh Cường