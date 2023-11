Đội Ngọc Lặc và CLB G8 Omely vô địch Giải bóng đá tỉnh Thanh Hóa - Cúp Delta năm 2023

Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi, quyết liệt với những trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt, Giải bóng đá tỉnh Thanh Hóa - Cúp Delta năm 2023 đã kết thúc vào chiều 9/11 với 2 trận chung kết, lễ tổng kết và trao thưởng.

Đội Ngọc Lặc giành chức vô địch nội dung dành cho đội tuyển bóng đá các huyện, thị xã, thành phố.

Khởi tranh từ ngày 4/11, giải đấu là sân chơi bóng đá phong trào truyền thống có tuổi đời lâu năm nhất của tỉnh Thanh Hóa với 2 nội dung gồm: Giải dành cho đội tuyển bóng đá các huyện, thị xã, thành phố (gồm 9 đội) và Giải dành cho các CLB bóng đá phong trào (gồm 9 đội).

9 đội bóng ở mỗi nội dung của giải được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm, xếp hạng. 3 đội xếp nhất mỗi bảng và đội xếp nhì xuất sắc nhất giành quyền lọt vào vòng bán kết.

Đây là năm đầu tiên giải áp dụng Luật bóng đá 7 người mới nhất do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành năm 2023.

Pha bóng trong trận chung kết giữa đội Cẩm Thủy và Ngọc Lặc (áo xanh đậm)

Các đội tham gia giải đều có sự tăng cường, đầu tư mạnh về lực lượng cầu thủ với quyết tâm cải thiện thành tích thứ hạng. Giải dành cho đội tuyển bóng đá các huyện, thị xã, thành phố đã diễn ra với khá nhiều bất ngờ, đặc biệt là việc nhà ĐKVĐ Thường Xuân bị loại sớm.

Đội Cẩm Thủy giành giải nhì nội dung dành cho đội tuyển bóng đá các huyện, thị xã, thành phố.

Ở nội dung này, vượt qua một loạt các đối thủ mạnh, 4 đội bóng TP Sầm Sơn, Cẩm Thủy, thị xã Nghi Sơn và Ngọc Lặc đã giành quyền vào bán kết. Tại vòng đấu này, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi các đội Ngọc Lặc và Cẩm Thủy đã đánh bại 2 ứng cử viên cho chức vô địch là TP Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn để góp mặt trong trận chung kết.

Ban Tổ chức trao các giải cá nhân ở nội dung dành cho đội tuyển bóng đá các huyện, thị xã, thành phố.

Trận chung kết giữa hai đội Cẩm Thủy và Ngọc Lặc đã diễn ra quyết liệt, kịch tính đến phút chót. Sau 2 hiệp thi đấu chính thức tỷ số là 1-1, buộc 2 đội phải phân thắng bại bằng loạt luân lưu. Kết quả, đội Ngọc Lặc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, trở thành nhà tân vô địch Giải bóng đá tỉnh Thanh Hóa - Cúp Delta năm 2023. Đội Cẩm Thủy giành giải nhì và đồng giải ba là hai đội TP Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Pha bóng trong trận chung kết nội dung dành cho các CLB bóng đá phong trào giữa 2 đội G8 Omely (áo vàng) và PV Oil Thanh Hóa (áo đỏ)

Trong khi đó, 9 đội bóng tranh tài ở Giải dành cho các CLB bóng đá phong trào cũng đã đem đến những trận đấu đẹp mắt, có chất lượng chuyên môn cao. Đây là nội dung thu hút sự tham gia của những cầu thủ bóng đá phong trào hàng đầu trên địa bàn Thanh Hóa và có cả các cựu cầu thủ chuyên nghiệp.

CLB G8 Omely giành chức vô địch nội dung dành cho các CLB bóng đá phong trào.

4 đội bóng xuất sắc nhất đã vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng bán kết là các CLB G8 Omely, PV Oil Thanh Hóa, FC 36 New và ConNect Beer.

Tại vòng đấu này, các đội G8 Omely, PV Oil Thanh Hóa đã vượt qua các đối thủ ConNect Beer và FC 36 New để lọt vào trận chung kết.

Đội PV Oil Thanh Hóa giành giải nhì nội dung dành cho các CLB bóng đá phong trào.

Cuộc so tài giữa hai đội PV Oil Thanh Hóa và G8 Omely trong trận chung kết đã diễn ra cân tài cân sức. Sau 2 hiệp thi đấu chính thức, tỷ số trận đấu là 0-0 buộc 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Kết quả, đội G8 Omely giành chiến thắng với kết quả 5-4, trở thành nhà vô địch Giải bóng đá tỉnh Thanh Hóa - Cúp Delta năm 2023 nội dung dành cho các CLB bóng đá phong trào thành viên Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa. Đội PV Oil Thanh Hóa xếp hạng nhì và đồng hạng ba là hai đội FC 36 New và ConNect Beer.

Ban Tổ chức trao các giải cá nhân nội dung dành cho các CLB bóng đá phong trào.

Ban Tổ chức đã trao cúp, huy chương, phần thưởng cho các đội vô địch, hạng nhì, đồng hạng ba; đồng thời trao giải cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và thủ môn xuất sắc nhất giải ở các nội dung giải dành cho đội tuyển bóng đá các huyện, thị xã, thành phố và giải dành cho các CLB bóng đá phong trào.

Mạnh Cường