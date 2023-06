CLB Đông Á Thanh Hóa: “Quả ngọt” từ công tác đào tạo trẻ

Chức vô địch giải U19 quốc gia năm 2023 trình làng nhiều gương mặt trẻ xuất sắc, cùng những đổi mới tích cực trong công tác đào tạo trẻ chính là “quả ngọt” mà Câu lạc bộ (CLB) Đông Á Thanh Hóa đã đạt được, mở ra nhiều hy vọng cho tương lai.

Chức vô địch tại giải U19 quốc gia chính là "quả ngọt" từ công tác đào tạo trẻ mà CLB Đông Á Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2023.

Mùa giải bóng đá năm 2023 đã đánh dấu mốc thành tích lịch sử của bóng đá xứ Thanh khi CLB Đông Á Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng xếp hạng tại giải vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1 với chuỗi 10 trận bất bại. Đội U19 cũng đã xuất sắc giành chức vô địch giải U19 quốc gia. Đây được xem là thành tích vượt bậc của bóng đá Thanh Hóa kể từ khi giành quyền lên chơi ở giải V.League vào năm 2007. Sự nỗ lực vượt khó trong công tác đào tạo trẻ trong gần 10 năm trở lại đây chính là “chìa khóa” đem đến thành công. Đây là bước chạy đà hoàn hảo để bóng đá trẻ Thanh Hóa thực sự bước vào một giai đoạn phát triển mới cho tương lai.

Ngay sau khi tiếp quản đội bóng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa đã quan tâm đến công tác đào tạo trẻ. Trong 2 năm 2021 và 2022, dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song công tác đào tạo các đội tuyển trẻ từ U13 cho tới U21 đã được quan tâm kịp thời. Bộ đôi HLV Petrovic - trợ lý Svetislav Tanasijevic đã dành nhiều thời gian hỗ trợ công tác đào tạo trẻ cho CLB. Trong đó, ngay từ khâu tuyển sinh đầu vào, 2 chuyên gia người Serbia này đều tham gia tích cực. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật cho các đội U17, U19 và U21 tham gia giải quốc gia.

Không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo CLB, HLV Svetislav Tanasijevic dù mới có ít thời gian dẫn dắt nhưng đã giúp U19 Đông Á Thanh Hóa vượt qua vòng loại với bảng đấu tử thần cùng nhiều đối thủ mạnh như đương kim vô địch Hà Nội, á quân Viettel, Hải Phòng... “Lách qua khe cửa hẹp” để góp mặt ở vòng chung kết, U19 Đông Á Thanh Hóa tiếp tục rơi vào bảng tử thần khi phải đối mặt với Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp và Bình Dương. Dù vậy, các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng C với thành tích thắng 2, hòa 1, được 7 điểm, giành vé vào vòng tứ kết. U19 Đông Á Thanh Hóa tiếp tục đánh bại các đối thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai, U19 SHB Đà Nẵng ở các vòng tứ kết và bán kết, trước khi vượt qua U19 Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết để giành chức vô địch giải U19 quốc gia. Thành tích rất đáng tự hào với HLV Svetislav Tanasijevic và các học trò xuất sắc như: Nguyễn Ngọc Mỹ, Cầm Bá Thành, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Sơn, Hà Minh Đức...

Thành công này đã khẳng định quyết định đúng đắn của Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan khi đặt niềm tin vào HLV người Serbia. Nói về quyết định này, Chủ tịch Cao Tiến Đoan chia sẻ: Công tác đào tạo trẻ chính là tương lai cho bất cứ đội bóng nào. Năm nay, Đông Á Thanh Hóa đã dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho công tác đào tạo các lứa trẻ của CLB với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng và thành tích khi tham gia các giải quốc gia. Việc chọn HLV Svetislav Tanasijevic đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ và giao nhiệm vụ dẫn dắt U19 Đông Á Thanh Hóa tham gia giải U19 quốc gia năm nay là để hiện thực hóa mục tiêu trên và hơn hết là nâng cao thành tích cho đội bóng tại đấu trường này. Đây được xem là quyết định đúng đắn đã được bàn bạc, tính toán rất kỹ của ban lãnh đạo CLB. Đội U19 Đông Á Thanh Hóa cũng đã nhận được sự quan tâm, động viên thường xuyên trước khi tham gia vòng loại giải U19 quốc gia.

Sau thành công nói trên, HLV Svetislav Tanasijevic tiếp tục là người chịu trách nhiệm cao nhất trong đợt tuyển sinh cầu thủ trẻ tài năng năm 2023 đang được tổ chức tại 8 cụm tuyển sinh trên toàn tỉnh trong tháng 6 này. Nhà cầm quân người Serbia chia sẻ: Năm nay, công tác tuyển sinh có nhiều đổi mới, trong đó CLB đặc biệt lưu ý tới các cầu thủ trẻ có tố chất, tài năng, bởi vậy các vòng tuyển chọn sẽ khắt khe, chặt chẽ hơn. Các cầu thủ nhí muốn có cơ hội được khoác áo các đội trẻ của Đông Á Thanh Hóa phải hội tụ đầy đủ các yếu tố như thể hình, thể lực, kỹ thuật, tư duy chơi bóng, phối hợp, kỹ năng làm chủ trái bóng, dứt điểm... Giáo án dành cho các cầu thủ xuất sắc nhất góp mặt ở vòng tuyển sinh cuối cùng cũng sẽ khác những năm trước với mục tiêu tuyển chọn được những gương mặt xuất sắc nhất, bổ sung cho các đội trẻ.

Được biết, số cầu thủ trẻ mới được tuyển sinh lần này sẽ bổ sung cho các đội U13, U15 và U17 của CLB Đông Á Thanh Hóa chuẩn bị tham gia vòng loại các giải quốc gia năm nay. Để chuẩn bị cho các sân chơi lớn nói trên, thời gian qua, CLB Đông Á Thanh Hóa đã tạo điều kiện tốt nhất về sân bãi cho các đội trẻ tập luyện, trong đó phải kể đến các sân như: sân vận động Trường Đại học Hồng Đức, sân Phú Hưng, sân vận động tỉnh... So với những năm trước, điều kiện huấn luyện, tập luyện của các đội bóng trẻ đã được nâng lên. Lãnh đạo CLB đã có những sự quan tâm, tặng quà cho các cầu thủ trẻ, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện, tập luyện của các HLV, VĐV. Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ HLV được quan tâm, các HLV đều được cử đi học các lớp đào tạo HLV do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức hàng năm. Đây là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo bóng đá trẻ của CLB Đông Á Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, việc đôn các cầu thủ trẻ lên đội 1, tham gia thi đấu tại giải V.League là một trong những giải pháp chiến lược giúp bổ sung lực lượng cho CLB Đông Á Thanh Hóa và cũng là dịp để các gương mặt trẻ xuất sắc được thử sức và không ngừng trưởng thành. Nguyễn Thái Sơn, Đoàn Ngọc Hà là những ví dụ điển hình nhất. Trong đó, Nguyễn Thái Sơn đã góp mặt trong đội hình của U22 Việt Nam tham gia SEA Games 32 vừa qua và giành HCĐ. Cầu thủ trẻ tài năng của xứ Thanh này cũng đã để lại những dấu ấn khá đậm nét trong những lần được HLV Velizar Popov tin dùng. Nhà cầm quân người Bulgaria này đặt niềm tin và khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ trẻ được ra sân trong nửa mùa giải còn lại năm nay.

Sức trẻ chính là yếu tố đã đem lại một bộ mặt hoàn toàn tươi mới cho CLB Đông Á Thanh Hóa ở cả cấp độ đội và các đội trẻ năm nay. Đông Á Thanh Hóa là đội duy nhất hiện nay sử dụng thầy ngoại ở cả đội 1 và đội trẻ. Điều này đã đem tới những tín hiệu lạc quan về một giai đoạn phát triển mới của bóng đá tỉnh nhà.

Bài và ảnh: Mạnh Cường