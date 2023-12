Chơi thiếu người trong 2/3 thời gian, Đông Á Thanh Hóa chia điểm với TP Hồ Chí Minh

Thi đấu với nỗ lực rất đáng khen dù bị chơi với 10 người trong 2/3 thời gian của trận đấu, Đông Á Thanh Hóa đã chia điểm với TP Hồ Chí Minh trên sân nhà ở vòng đấu thứ 6 Night Wolf V.League 1 vào chiều 16/12.

Rimario (số 11) ghi bàn nhưng Đông Á Thanh Hóa đã bị TP Hồ Chí Minh cầm hòa trên sân nhà trong thế phải chơi thiếu người từ phút 32

Đông Á Thanh Hóa ra sân trận đấu này thiếu vắng trung vệ Gustavo Santos do bị treo giò và thủ môn Thanh Diệp do chấn thương. HLV Popov đã bố trí Đinh Tiến Thành thay thế cho trung vệ người Brazil còn Trịnh Xuân Hoàng là người đứng trong khung gỗ đội chủ nhà. TP Hồ Chí Minh cũng không có hậu vệ Ngô Tùng Quốc do bị treo giò.

Đội hình ra sân của Đông Á Thanh Hóa

Với ưu thế sân nhà, Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc với lối chơi tấn công khá chủ động. Đội chủ nhà dâng cao đội hình và đẩy nhanh tốc độ ngay từ những phút đầu. Đáp lại, TP Hồ Chí Minh chơi khá thận trọng và phần nào áp dụng chiến thuật phòng ngự - phản công.

Trong khoảng 10 phút đầu, đội chủ nhà có 2 tình huống dứt điểm đáng chú ý nhưng chưa đủ để trở thành bàn thắng. Dù nhỉnh hơn về thế trận sau đó nhưng Đông Á Thanh Hóa lại khá bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành của thủ môn Patrick Lê Giang.

Thế trận diễn ra quyết liệt, giằng co trong hiệp 1

Sự lúng túng và thiếu chính xác ở những đường chuyền quyết định là nguyên nhân khiến chân sút Rimario thường xuyên rơi vào cảnh “đói bóng”. Cầu thủ người Jamaica này còn được các hậu vệ bên phía TP Hồ Chí Minh kèm khá chặt.

Đội khách tỏ ra khá nguy hiểm trong những pha phản công và mũi nhọn chơi hay nhất trên hàng công là Bùi Ngọc Long. Cầu thủ mang áo số 18 của TP Hồ Chí Minh đã có nhiều pha đột phá tốc độ, sắc bén, khiến hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa khá vất vả.

Đông Á Thanh Hóa chơi rất nỗ lực nhưng gặp nhiều khó khăn trong tấn công

Điểm nhấn của hiệp đấu ở phút 32 khi Nguyễn Thanh Long của Đông Á Thanh Hóa bị trọng tài rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu sau khi tham khảo công nghệ VAR. Tiền vệ của đội chủ nhà được xác định đã phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương. Đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

Nguyễn Thanh Long nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 32 khiến Đông Á Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người

Ngay sau khi được chơi hơn người, TP Hồ Chí Minh đã đưa bóng vào lưới Đông Á Thanh Hóa nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Hiệp 1 khép lại với kết quả 0-0.

HLV Popov liên tục động viên các học trò sau khi đội nhà chỉ còn chơi với 10 người

Đầu hiệp 2, HLV Phùng Thanh Phương đã có sự thay đổi nhân sự khi tăng cường cho hàng tấn công. Đây là điều dễ hiểu khi TP Hồ Chí Minh vẫn có lợi thế hơn người. Trong khi đó, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa chơi rất nỗ lực và tích cực tổ chức tấn công.

Hai đội đã chơi tích cực hơn trong hiệp 2 nhưng có khá ít cơ hội ghi bàn

Phút 55, bóng đá dội xà ngang đội khách sau tình huống khá lập bập phía trước khung thành. TP Hồ Chí Minh tiếp tục có sự tăng cường hàng tấn công với mục tiêu cụ thể hóa ưu thế hơn người để hướng tới 3 điểm.

Trọng tài đã tham khảo VAR lần thứ 2 ở trận đấu này và cho Đông Á Thanh Hóa được hưởng phạt đền

Dù vậy, tới phút 74, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã cho Đông Á Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền, Rimario đã thực hiện thành công, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng thứ 5 của chân sút người Jamaica ở mùa giải này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội chủ nhà.

Rimario ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Dù vậy, chỉ sau đó 4 phút, trong một pha nỗ lực tấn công, TP Hồ Chí Minh đã gỡ hòa 1-1 sau pha dứt điểm của Hồ Tuấn Tài. Thế trận kịch tính hơn ở những phút cuối trận. Cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn mười mươi ở những phút bù giờ nhưng lần lượt Ntep bên phía TP Hồ Chí Minh và Rimario đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Hồ Tuấn Tài san bằng tỷ số 1-1 cho TP Hồ Chí Minh

1-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Với 1 điểm có được, Đông Á Thanh Hóa đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu cùng giờ, Becamex Bình Dương đã đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 để vươn lên ngôi đầu bảng với 13 điểm. Đội bóng thành Nam đã rơi xuống vị trí thứ 2 với cùng 13 điểm nhưng kém hơn về chỉ số phụ.

Mạnh Cường