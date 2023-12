Báo Thái dự đoán tương lai u ám của HLV Kiatisak tại HAGL; Xác định 8 cặp đấu của vòng knock-out Champions League 2023/2024

Thể Công-Viettel thay HLV Thạch Bảo Khanh sau thất bại trước Hà Nội FC; Khép lại năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ hạng 37 thế giới; Mourinho gặp đối thủ nhiều duyên nợ ở Europa League... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (19/12).

Thể Công-Viettel thay HLV Thạch Bảo Khanh sau thất bại trước Hà Nội FC

Sau thất bại 0-2 trước Hà Nội FC ở vòng 6 V-League 2023/24, CLB Thể Công-Viettel đã quyết định bổ nhiệm ông Thomas Dooley vào vai trò Huấn luyện viên trưởng, thay thế cho ông Thạch Bảo Khanh. Ông Thạch Bảo Khanh tiếp tục ở lại đội và đảm nhận vai trò mới là Giám đốc Kỹ thuật.

Câu lạc bộ Thể Công-Viettel bổ nhiệm ông Thomas Dooley vào vai trò Huấn luyện viên trưởng thay cho ông Thạch Bảo Khanh. (Ảnh: Thể Công-Viettel)

Ông Thomas Dooley từng làm Giám đốc Kỹ thuật của đội từ 2019-2020 và tái bổ nhiệm vào tháng 3/2023. Cựu danh thủ sinh năm 1961 này đã khoác áo các CLB nổi tiếng như Bayer Leverkusen, Schalke 04 và đeo băng thủ quân Đội tuyển Mỹ ở World Cup 1998.

Thay đổi này đến sau khởi đầu không tốt của Thể Công-Viettel ở V.League 2023/2024, và ông Dooley sẽ đối mặt với nhiệm vụ cải thiện thành tích trong hai trận cuối cùng của năm 2023, khi đội sẽ làm khách trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định và Thép Xanh Nam Định vào ngày 23/12 và 27/12.

Khép lại năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ hạng 37 thế giới

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc năm 2023 ở vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng FIFA, với 1611,3 điểm. Tại châu Á, chúng ta giữ vững vị trí thứ 6, vượt trội hơn Philippines (thứ 38) và thấp hơn Thái Lan (thứ 48).

Trong Top 10 châu Á, Đội tuyển nữ Nhật Bản vượt lên vị trí dẫn đầu, đánh bại Triều Tiên. Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Uzbekistan và Thái Lan lần lượt đứng sau.

Năm 2023 là năm quan trọng với đội tuyển nữ Việt Nam khi họ lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2023, mặc dù chưa thể đạt thành tích nổi bật tại sự kiện này.

Báo Thái Lan dự đoán tương lai đầy u ám của HLV Kiatisak tại HAGL

HLV Kiatisak Senamuang của CLB HAGL đang đối diện với nguy cơ bị sa thải sau chuỗi trận tệ hại khi đội bóng này đứng cuối bảng V.League 2023/24 với chỉ 2 điểm sau 6 vòng đấu.

HAGL đang có chuỗi trận tệ hại tại V.League năm nay.

Tờ Thairath của Thái Lan dự đoán rằng nếu tình hình không cải thiện, nhà tài trợ mới của HAGL có thể bồi thường hợp đồng để chấm dứt giao kèo với Kiatisak.

Khó khăn đang chồng chất với HLV Kiatisak.

Hợp đồng hiện tại của HLV Kiatisak kéo dài đến hết mùa giải 2023/24. CLB HAGL đang đối mặt với áp lực lớn để cải thiện phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng.

Xác định 8 cặp đấu của vòng knock-out Champions League 2023 - 2024

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý.

Paris Saint-Germain (PSG) rơi vào cặp đấu thuận lợi gặp Real Sociedad. Inter Milan sẽ đối đầu với Atletico Madrid trong một cuộc đấu đặc biệt với HLV Diego Simeone, người từng khoác áo Inter khi còn thi đấu.

Các cặp đấu tại vòng 1/8 Champions League. (Ảnh: Livescore)

Các cặp đấu khác bao gồm Napoli vs Barcelona, Arsenal vs Porto, Manchester City vs Copenhagen, Bayern Munich vs Lazio, PSV Eindhoven vs Dortmund, và RB Leipzig vs Real Madrid.

Lịch thi đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 13-14 và 20-21/2/2024, lượt về vào ngày 5-6 và 12-13/3/2024.

Mourinho gặp đối thủ nhiều duyên nợ ở Europa League

Theo kết quả lễ bốc thăm vòng play-off Europa League, HLV Jose Mourinho và Roma gặp lại Feyenoord, đội bóng Hà Lan mà họ đã đánh bại trong trận chung kết Europa Conference League mùa trước.

Roma của Mourinho sẽ gặp lại Feyenoord ở vòng play-off Europe League.

Các cặp đấu khác bao gồm AC Milan vs Rennes, Lens vs Freiburg, Young Boys vs Sporting, Benfica vs Toulouse, Braga vs Qarabag, Galatasaray vs Sparta Praha, Shakhtar Donetsk vs Marseille.

Các trận lượt đi sẽ diễn ra ngày 15/2 và lượt về sau đó một tuần. Tám đội thắng sẽ vào vòng 1/8 và tham gia cùng các đội đầu bảng như West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prague và Leverkusen.

8 cặp đấu play-off Europa League được xác định sau lễ bốc thăm tại Nyon, Thụy Sĩ ngày 18/12. Ảnh: UEFA

Lễ bốc thăm vòng 1/8 sẽ diễn ra ngày 23/2, với trận lượt đi vào ngày 7/3 và lượt về vào ngày 14/3.

HS

(Tổng hợp)