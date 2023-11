Saudi Arabia, Palestine - Câu chuyện về "tiêu chuẩn kép" của bóng đá Châu Âu.

Khác với các môn thể thao khác, bóng đá luôn được xem là một thứ “vũ khí” hoàn hảo cho tầng lớp cần lao trên toàn thế giới thể hiện tiếng nói chính trị của mình. Vì vậy, các ông chủ Phương Tây, dù có muốn hay không, cũng không thể ngăn được những tiếng nói như thế vang lên khắp các mặt sân. Mỉa mai thay, chính việc ngăn chặn này đã khiến cho thế giới bóng đá nhận ra “tiêu chuẩn kép” của nền bóng đá Lục địa già.

Đủ cách "bịt miệng"

Vào ngày thứ 3 tuần này, ban lãnh đạo của Celtic Glasgow, một trong những CLB có lực lượng fan cánh tả khét tiếng nhất Châu Âu, đã tuyên bố “cấm cửa” 250 người có vé tháng thuộc về nhóm cổ động viên mang tên Lữ đoàn Xanh (Green Brigade-ND), một nhóm cổ động viên luôn thể hiện quan điểm chính trị cánh tả của mình mỗi khi xuất hiện ở khu vực giữa Khán đài Bắc (North Stand-ND) và khán đài “Sư tử Lisbon” (Lisbon Lion Stand), được đặt theo tên của đội hình đã đánh bại Sporting Lisbon ở trận chung kết Cup C1 diễn ra vào năm 1967 trên SVĐ Quốc gia (Estadio Nacional-ND) tọa lạc ở thủ đô Lisbon. Theo thông cáo của CLB này, nhóm CĐV kể trên đã “có những hành động không thể chấp nhận được, đồng thời thể hiện sự chống đối với những quy định về an toàn trên khán đài”.

Tuy nhiên, chẳng ai tin những lý do mà thông cáo này đề ra cả! Bởi lẽ, các CĐV của Green Brigade luôn hành xử lịch sự, cổ vũ chừng mực và chưa bao giờ để lại tiếng xấu cho CLB Celtic. Vậy, đâu là lý do thực sự dẫn đến lệnh cấm này? Tất cả bắt đầu từ những lá cờ Palestine và những thông điệp ủng hộ Palestine trên sân Celtic Park.

Như đã nói ở trên, Green Brigade là một nhóm cổ động viên mang thiên hướng chính trị cánh tả thuộc về những người lao động gốc Ai-len theo đạo Công giáo, những người cũng đồng cảm với cuộc đấu tranh của người dân Palestine, bởi chính bản thân quê hương họ cũng đang bị chia cắt và “chiếm đóng” bởi nước Anh và những “kẻ phản bội” Ulster theo đạo Tin lành thân Anh quốc. Cũng chính vì vậy mà trên mỗi bức tường của những căn nhà có gia đình mang thiên hướng Cộng hòa Cánh tả chủ nghĩa ở thủ đô Belfast, Bắc Ai-len, chúng ta luôn bắt gặp những thông điệp, những biểu tượng đoàn kết với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới như Xứ Basque, Xứ Catalan, Palestine, hay thậm chí là đoàn kết với Muammar Gaddafi, cựu lãnh đạo của Libya, người đã hỗ trợ rất nhiều cho công cuộc đấu tranh của Quân đội Cộng hòa Ai-len (Irish Republican Army-ND).

Không khó để bắt gặp những bức tranh tường ủng hộ phong trào đấu tranh giành độc lập của người Palesstine trên các đường phố Belfast. Bức tranh tường trong bức hình này chỉ là một trong số đó. Nguồn: Internet.

Một nạn nhân khác của trò “bịt miệng” lộ liễu tới nực cười của các ông chủ CLB bóng đá Châu Âu đó là Anwar El Ghazi. Cụ thể, sau khi đăng tải một bài đăng ủng hộ Palestine đi kèm câu khẩu hiệu: “Từ sông tới biển, Palestine rồi sẽ tự do” (From the river to the sea, Palestine will be free-ND) - một câu khẩu hiệu luôn được sử dụng bởi các nhóm thân Palestine, cầu thủ người Hà Lan đã phải nhận một án phạt đình chỉ thi đấu kể từ ngày 17 tháng 10. Trong một thông cáo về vấn đề này, CLB Mainz chia sẻ: "Theo luật lệ của Đức, câu khẩu hiệu nói trên có thể tạo ra những xung đột, thậm chí kích thích lòng hận thù nhắm vào người Do Thái. Thậm chí tệ hơn, có thể được xem là một khẩu hiệu mang tính kêu gọi diệt chủng hoàn toàn người Do Thái, một tội danh có thể bị xử lý hình sự theo luật “chống bài trừ sắc tộc” của nước Đức.

Một điều khá khôi hài, đó là một mặt, những người làm bóng đá phương Tây sẵn sàng dẹp bỏ không thương tiếc những tiếng nói ủng hộ phong trào đấu tranh vì lãnh thổ của người dân Palestine, mặt khác, như trường hợp của CLB Mainz 05, họ lại quyết định ủng hộ Israel dưới chiêu bài ủng hộ người Do Thái. Cụ thể, sau khi án phạt của El Ghazi được đưa ra, các CĐV Mainz đã căng hẳn một biểu ngữ với dòng chữ: “Đoàn kết với mọi nạn nhân của chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” trong trận gặp Bayern Munich diễn ra vào cuối tuần trước. Đương nhiên, chẳng có án phạt nào từ UEFA, dù những khẩu hiệu đó cũng đậm chất chính trị chẳng kém gì hai khẩu hiệu của Lữ đoàn Xanh hay Anwar El-Ghazi.

Tấm banner cũng mang tính "chính trị" không kém của CĐV Mainz 05 trong trận gặp Bayern Munich. Nguồn: Twitter.

"Khi có tiền, anh là nhà đầu tư, khi không có tiền, anh là 'phiến quân Hồi giáo'!"

Làng bóng đá thế giới thời điểm hiện tại đang “sục sôi” với việc FIFA quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Ả Rập Saudi, một quốc gia luôn nằm ở vị trí thấp trên các bảng xếp hạng nhân quyền của thế giới. Theo Minky Worden, giám đốc điều hành toàn cầu của Human Rights Watch, việc trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Ả Rập Saudi là một sai lầm lớn của FIFA. Thậm chí, theo bà: “với quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Ả Rập Saudi, FIFA đã chứng minh những khẩu hiệu bảo vệ nhân quyền của họ chỉ là trò lừa đảo không hơn không kém".

Ở đây, chúng ta có thể thấy một thứ “tiêu chuẩn kép” khôi hài của những người làm bóng đá Phương Tây, đó là khi anh có tiền, anh có được tiềm lực, thì dù anh có là người Ả Rập, là một quốc gia mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan như Ả Rập Saudi, thì anh vẫn được xem là một nhà đầu tư, một “ông chủ lắm tiền nhiều của”. Trong khi đó, nếu anh là một dân tộc Ả Rập “thấp cổ bé họng” trên trường thế giới, một dân tộc đã nhiều năm trời phải đổ máu cho công cuộc giành lại quê cha đất tổ của mình như người dân Palestine, anh sẽ bị coi là “những kẻ Hồi giáo cực đoan”, những người “theo chủ nghĩa bài Do Thái”, hay tệ hơn, “những kẻ mất nhân tính”.

Chủ tịch Gianni Infantino bên cạnh Mohammad Bin Salman, ông chủ thực tế của Newcastle United. Nguồn: Telegraph.

Đương nhiên, một giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine-Israel là một điều cần phải làm. Tuy nhiên, qua những vụ việc gần đây, chúng ta mới thấy rõ rằng, những giá trị “bình đẳng”, “bác ái” của Phương Tây thực chất chỉ là những công cụ chính trị được dùng để áp đặt lên những đất nước có tiềm lực yếu kém hơn. Còn khi gặp phải những quốc gia có tiềm lực, có tiền của và ảnh hưởng ít nhiều trên toàn thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng như trường hợp của Ả Rập Saudi, thứ vũ khí đó ngay lập tức trở thành một thứ “đồ chơi trẻ con” không hơn không kém.

KDNX

Nguồn tư liệu, hình ảnh: The Athletic, Telegraph, Internet...