Hỏi - đáp về các ông lớn Premier League ở Champions League mùa này

Sau lễ bốc thăm diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay (1-9 giờ Việt Nam), người hâm mộ Premier League đã xác định được đội bóng thân yêu của mình sẽ phải đối mặt với đối thủ nào ở vòng bảng Champions League mùa này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều câu hỏi cần phải được trả lời xoay quanh các bảng đấu có sự góp mặt của các “ông lớn” Premier League. Rất may cho chúng ta, các cây viết của trang The Athletic đã thực hiện một bài hỏi-đáp xoay quanh vấn đề này.

Manchester United

Đối thủ: Bayern Munich, Copenhagen, Galatasaray

Ở phần giải đáp này, trang tin The Athletic (PV - ND)đã quyết định lựa chọn Laurie Whitwell làm người trả lời cho những thắc mắc của độc giả xoay quanh bảng đấu có thể được xem là "tử thần" với nửa đỏ thành Manchester.

PV: Theo anh, đâu sẽ là đối thủ quan trọng nhất?

Laurie Whitwell: Đối với tôi, Bayern Munich là đối thủ quan trọng nhất. Có thể nói, ở bảng đấu này, cuộc đua giành ngôi đầu bảng sẽ là cuộc đua quyết liệt nhất giữa hai con quái vật hàng đầu Châu Âu, đó là chưa kể đến những yếu tố lịch sử xung quanh cặp đấu này. Theo thống kê, Bayern Munich đã loại Man United khỏi vòng tứ kết Champions League ở các mùa giải 2000-2001, 2009-2010 và 2013-2014, ngoài ra, họ còn hòa ở cả hai lượt trận vòng bảng mùa giải 2001-2002. Lần duy nhất mà Bayern Munich để thua, đau đớn thay, lại chính là trận chung kết mùa giải 1998-1999, trận đấu được ấn định bằng "siêu dự bị" Ole Gunnar Solskjaer.

PV: Cầu thủ đối phương nào sẽ là cái tên đáng chờ đợi nhất ?

Laurie Whitwell: Thực sự lạ khi chờ đợi một cầu thủ đã từng đối đầu Man United rất nhiều lần ở Premier League, nhưng khi nhìn vào những gì Harry Kane đang thể hiện ở CLB mới, sẽ thực thú vị khi được chứng kiến cậu ấy đối đầu với Man United trong màu áo Bayern Munich, một đối thủ giàu truyền thống. Nên nhớ, trước khi chuyển mục tiêu sang Rasmus Hoijlund, Harry Kane chính là mục tiêu hàng đầu của Erik Ten Hag.

PV:Trận đấu nào đáng chờ đợi nhất, theo anh?

Laurie Whitwell: Trong tâm trí tôi lúc nào cũng hiện lên tấm banner: "Welcome to Hell" (Chào mừng tới địa ngục - ND) của các cổ động viên Galatasaray khi họ tiếp đón Man United trên sân nhà cách đây 30 năm. Một điều khá thú vị đó là Man United chưa từng ghi bàn ở 3 trận hành quân tới sân nhà của Galatasaray, vì vậy, tôi mong Man United sẽ có thể phá vỡ được "lời nguyền" này ở mùa giải năm nay.

PV: NHM có thể trông đợi gì ở Man United?

Laurie Whitwell: Sau một khởi đầu chậm chạp, Ten Hag đã dần đưa Man United trở thành một tập thể mạnh mẽ ở Europa League mùa trước, thậm chí, họ còn đánh bại thành công Barca trên chính sân nhà Old Trafford. Có thể nói, đây chính là "liều thuốc tinh thần" mạnh mẽ nhất cho Man United trước khi Champions League diễn ra. Tuy nhiên, họ cũng sẽ phải cẩn trọng với những điểm yếu chết người đã từng hại họ ở hai trận tứ kết Europa League gặp Sevilla. Đối với tôi, các trận đấu gặp Copenhagen và Galatasaray sẽ là những trận đấu chứa đựng nhiều hiểm họa ngầm nhất với Man United.

Bảng đấu của Man United có thể được xem là “bảng tử thần” với cá nhân nửa đỏ thành Manchester. Nguồn: The Athletic.

Manchester City

Đối thủ: RB Leipzig, Red Star Belgrade, Young Boys

Ở phần hỏi đáp này, Sam Lee, một nhà báo chuyên về Man City, sẽ là người giải đáp cho các thắc mắc của độc giả.

PV: Cảm nhận đầu tiên của anh về bảng đấu này?

Sam Lee: Có cảm giác Man City có thể vượt qua mọi bảng đấu họ góp mặt, kể cả một bảng đấu tử thần. Vì vậy, bảng đấu này không mấy khó khăn với nửa xanh thành Manchester. Có thể, Guardiola sẽ phải cẩn trọng với hệ thống phản công của Leipzig, tuy nhiên, với việc Man City từng đánh bại RB Leipzig với tổng tỷ số đậm 8-1 ở vòng 16 đội Champions League mùa trước, tôi nghĩ, chắc họ sẽ ổn thôi!

PV: Theo anh, trận đấu nào là quan trọng nhất?

Sam Lee: Sẽ chẳng có trận đấu nào quan trọng đâu vì Man City sẽ thắng hết các trận đấu, dù vậy, tôi vẫn thiên về khả năng họ sẽ giành chiến thắng đậm ở các trận đấu trên sân nhà và giữ một đội hình chặt chẽ ở lượt về. Nếu có một trận đấu thực sự quan trọng, có thể đó sẽ là trận lượt về trước Leipzig, bởi nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, Man City có thể vượt qua vòng bảng từ rất sớm. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, để đạt được kết quả này, Man City phải đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng với họ ở các trận đấu trên nhà Etihad.

Bảo vệ ngôi vương chính là nhiệm vụ của Pep và các học trò ở Champions League mùa này. Nguồn: The Athletic.

PV: Theo anh, Man City có bổ sung thêm cầu thủ?

Sam Lee: Khi xét đến việc Matheus Nunes và Josko Gvardiol đều gia nhập Man City mùa này, cùng với đó là việc Man City đã từng đánh bại cả hai ở vòng 16 đội Champions League hai mùa giải gần đây, tôi dám chắc sẽ có thêm một cái tên nữa gia nhập Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhiều khả năng, đó sẽ là Dani Olmo.

PV: Theo anh, trận đấu nào đáng chờ đợi nhất?

Trận đấu diễn ra ở Belgrade, chỉ đơn giản vì tôi muốn thấy một khung cảnh mới cùng một bầu không khí cổ động mới. Man City từng đối đầu Leipzig hồi đầu năm nay, họ cũng từng thi đấu ở Thụy Sĩ dưới thời Guardiola, vì vậy, một chuyến hành quân tới Serbia sẽ mở ra một bầu trời mới không chỉ cho các CĐV mà còn cho cánh nhà báo chúng tôi nữa.

PV: Các đối thủ sẽ phải cẩn trọng điều gì ở Man City?

Sam Lee: Các pha kiểm soát bóng và bàn thắng. Nếu là ở trên sân Etihad, họ sẽ phải cẩn trọng về sau nhiều hơn, còn trên sân khách sẽ là vế đầu. Đó chính là công thức chiến thắng mà Pep đã ứng dụng trong nhiều năm gần đây, vì vậy, khó có thể trông đợi vào một bất ngờ ở bảng đấu này.

Có thể xem bảng đấu của Man City là một bảng đấu "dễ thở" cho đội chủ sân Etihad khi chỉ có RB Leipzig là thực sự đáng ngại. Nguồn: The Athletic.

Arsenal

Đối thủ: Sevilla, PSV Eindhoven, RC Lens

Trong phần hỏi đáp về "Pháo thủ", The Athletic đã lựa chọn Art De Rouche làm người giải đáp những thắc mắc của độc giả về vận mệnh của CLB này ở mùa giải Champions League đầu tiên của Mikel Arteta dưới danh nghĩa HLV của Arsenal.

PV: Anh nghĩ gì về bảng đấu này?

Art De Rouche: Arsenal lọt vào một bảng đấu khá ổn bao gồm Sevilla, PSV Eindhoven và RC Lens. Đương nhiên, đây không phải là một bảng đấu dễ dàng, nhưng khi xét đến các đội bóng ở nhóm 1, tôi nghĩ Sevilla có phần nhỉnh hơn Arsenal. Có thể, ở chuyến hành quân tới Bắc London, đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan sẽ có được rất nhiều sự tự tin.

PV: Trận đấu nào là trận đấu quan trọng nhất?

Trận đấu giữa Arsenal và PSV Eindhoven sẽ là trận đấu quyết định, theo cá nhân tôi. Nhưng khi theo dõi lại hai lượt trận của họ trước PSV Eindhoven ở Europa League mùa trước, đặc biệt là ở trận sân khách, chúng ta có thể nhận thấy khoảng cách cực lớn về mặt đẳng cấp giữa đội hình một và đội hình hai của họ. Chắc chắn, trận gặp PSV sẽ là dịp tốt để Arteta thử nghiệm đội hình cũng như xem xét chiều sâu của đội bóng do anh ấy dẫn dắt.

PV: Cầu thủ đối phương nào đáng xem nhất?

Art De Rouche: Về mặt tấn công, sẽ rất thú vị khi được chứng kiến sự nhanh nhạy của Noa Lang. Tiền đạo cánh này được đánh giá rất cao khi còn là một cầu thủ trẻ ở Ajax và khi được cho mượn ở Club Brugge mùa trước. Chắc chắn, cậu sẽ là cái tên đáng xem nhất trong đội hình PSV Eindhoven mùa tới.

Wuilker Faríñez, cầu thủ 25 tuổi của RC Lens, cũng là một cái tên được đánh giá rất cao trong thời gian gần đây. Theo tôi, thủ môn người Venezuela sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân trước các ông lớn hàng đầu Châu Âu, một vinh dự rất lớn với chàng trai trẻ này.

Ở lần trở lại Champions League này, có cảm giác các "Pháo thủ" đã gặp may khi được xếp vào một bảng đấu có phần dễ thở. Nguồn: The Athletic.

PV: Theo anh, trận đấu nào đáng xem nhất?

Art De Rouche: Trận đấu trên sân khách với Sevilla sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất của Arsenal mùa này. Tuy nhiên, tôi trông chờ nhiều hơn trận mở màn trên sân nhà của Arsenal, trận đấu Champions League đầu tiên của "Pháo thủ" kể từ mùa giải 2016-2017.

PV: Theo anh, các đối thủ cần phải cẩn trọng điều gì ở Arsenal?

Art De Rouche: Mikel Arteta đã cho các đội bóng thấy rõ lối chơi của mình. Có thể nói, mùa trước chính là mùa giải mà Arsenal đã tìm ra công thức chiến thắng và đang cố gắng hoàn thiện nó ở mùa này. Khi theo dõi Arsenal thi đấu, chúng ta có thể nhận ra rất nhiều điểm quen thuộc trong lối chơi so với mùa trước, tuy nhiên, theo tôi, HLV người Tây Ban Nha sẽ khiến lối chơi của Arsenal trở nên linh hoạt hơn.

Trận thắng Man City ở Community Shield có thể được xem là “bản thử nghiệm” của lối chơi mà Arteta sắp áp dụng ở Champions League mùa này. Có thể thấy, Arsenal ở trận đấu đó có phần “máu chiến” hơn khi đưa vào sân một hàng tiền vệ bao gồm Martin Odegaard, Thomas Partey và Declan Rice.

Tôi còn nhớ khi được hỏi liệu đội hình đó có được lặp lại ở các trận đấu “khó nhằn” hơn của Champions League, Arteta đã trả lời: "Vâng, đúng như thế đấy. Chúng tôi sẽ có những yêu cầu khác nhau qua từng trận đấu, vì vậy, chúng tôi cần phải có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Việc đem về các cầu thủ tên tuổi cũng xuất phát từ yêu cầu này, bởi lẽ, chúng tôi cần những cầu thủ có thể thi đấu đúng với vai trò và vị trí mà tôi đã đề ra trong lối chơi của toàn đội".

(Lược dịch và hình ảnh từ The Athletic).