Câu chuyện về Tage Herstad, “fan cuồng” tham dự 1.000 trận đấu của Liverpool

Tage Herstad chỉ là một người đàn ông Na Uy bình thường, nhưng người đàn ông bình thường này lại đang sở hữu một kỷ lục đáng nể với một CĐV của The Kop: tham dự hơn 1.000 trận đấu khác nhau của Liverpool, trong đó có cả những trận đấu ở cấp độ Châu Âu. Dưới đây sẽ là câu chuyện về người đàn ông Na Uy sở hữu kỷ lục đáng nể đó.

Không thể sống thiếu Liverpool

Tage Herstad cố gắng nói về tình yêu của mình với CLB Liverpool cùng các cây viết của The Athletic: “Tôi đoán người ta sẽ nghĩ, ông ấy đúng là người điên mà. Nhưng đây là đam mê của tôi. Đây là thứ tôi muốn thực hiện. Tôi chẳng thể tưởng tượng ra cảnh không đến sân để theo dõi các trận đấu của Liverpool được".

Trận đấu Liverpool đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-0 hồi cuối tuần trước là trận đấu thứ 1.000 mà Tage Herstad tham dự tính từ sau đợt dịch COVID-19 vừa qua.

Nếu không tính những trận đấu mà khán giả không được tới sân vì đại dịch COVID-19, thì lần duy nhất người đàn ông tới từ Na Uy này không theo dõi Liverpool thi đấu trên sân đó là trận trên sân khách của The Kop trước Olympiacos diễn ra vào tháng 9/2004, tức cách đây hơn 19 năm.

“Một người bạn của tôi tính hộ xem tôi đã tham dự được bao nhiêu trận rồi, vậy nên tôi biết được mình sắp đến 1.000 trận rồi”, ông chia sẻ với The Athletic.

"Cảm giác như đợi Giáng sinh lúc bé vậy. Đây là một cột mốc tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ tôi xác định cho mình cột mốc đó cả. Dù vậy, trận thứ 1.000 của tôi vẫn tuyệt hơn trận thứ 500, đó là trận thua 6-1 trước Stoke. Thực sự, đó là ngày tồi tệ nhất trong quãng đời theo dõi Liverpool của tôi".

Từ Istanbul với Kazan, từ Athens tới Bucharest, người đàn ông được các CĐV The Kop gọi với cái tên thân thương là “Taggy” này chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào.

Tage Herstad bên cạnh HLV Jurgen Klopp. Nguồn: NRK.

Taggy sinh ra và lớn lên ở Floro, phía Tây Na Uy. Trong đám bạn đồng trang lứa với ông, có người chọn hâm mộ Liverpool, có người chọn hâm mộ Man United. Vì vậy, người đàn ông 50 tuổi này quyết định chọn Liverpool. Trận đấu đầu tiên ông theo dõi The Kop thi đấu trực tiếp đó là trận thắng 2-0 trước Man United ở thời điểm tháng 3/1995.

“Kể từ đó, tôi thích mê Liverpool”, ông chia sẻ. "Tôi làm ngày làm đêm ở bến cảng chỉ để kiếm tiền trở lại Liverpool xem đội bóng thi đấu. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác leo lên xe buýt để đến trận đấu, muốn được hát hò, muốn được gặp gỡ bạn bè, muốn xem người ta thể hiện tình cảm với nhau như thế nào. Kể từ đó, tôi gặp được nhiều bạn hơn. Tôi muốn theo chân Liverpool nguyên một mùa, vì vậy, tôi quyết định thực hiện kế hoạch này ở mùa giải 2001-2002. Sau đó, tôi chuyển hẳn đến Liverpool sinh sống vào năm 2004".

Đã 19 năm kể từ khi người đàn ông Na Uy này chuyển đến thành phố cảng Liverpool, cũng vì vậy mà khi trao đổi với các phóng viên The Athletic, ông sử dụng rất thành thạo phương ngữ Scouse của thành phố này. Hiện tại, ông sống ở phố Anfield, chỉ cách sân vận động vài phút đi bộ. Cùng sống với ông là người vợ tên Kamilla và hai người con của ông, con gái Tia, 17 tuổi, đặt theo tên của câu khẩu hiệu nổi tiếng: “This Is Anfield” (Đây là sân Anfield - ND), tiếp đó là con trai William, 16 tuổi, lấy theo tên đệm của Bill Shankly huyền thoại.

Sau khi chuyển đến Liverpool một thời gian, người đàn ông Na Uy này quyết định mở một quán bia tên Taggy’s ở phố Anfield, một địa điểm nổi tiếng với NHM Liverpool, đặc biệt là ở những ngày Liverpool thi đấu. Điểm đặc biệt của quán bia này đó là có rất nhiều vật dụng trong quán có “xuất xứ” từ sân Anfield. Đầu tiên, quầy Bar được dựng lên từ những thanh chắn nguyên bản của khán đài Spion Kop, khán đài lâu đời nhất sân Anfield, tiếp đó là một khu đầy ắp những kỷ vật, từ bộ quần áo mặc trong trận đấu, thanh chắn soát vé cho tới những hàng ghế ở khán đài chính cũ (Old Main Stand - ND), cùng với đó là cánh cửa màu đỏ đầy ắp các chữ ký của những huyền thoại Liverpool từng đến thăm quán.

Tage Herstad đứng bên ngoài quán bia dành riêng cho các CĐV Liverpool do chính tay ông xây dựng. Nguồn: Instagram.

“Tôi luôn muốn xây dựng một quán bia có chủ đề Liverpool, vì vậy, tôi thu thập đủ thứ kỷ vật về Liverpool trong nhiều năm như một sự chuẩn bị cho kế hoạch này”. Ông chia sẻ với The Athletic.

“May mắn thay cho tôi, cánh cửa đỏ này đã thuộc về tôi dù trong phiên đấu giá, tôi phải cạnh tranh với Peter Moore, cựu Tổng giám đốc điều hành của Liverpool”.

Không gì có thể ngăn được tình yêu với Liverpool

Nếu có thể sống lại một khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong quãng đời theo dõi Liverpool của mình, chắc chắn, người đàn ông Na Uy này sẽ chọn trận chung kết Champions League 2005 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 18 năm, một đêm kỳ diệu với mọi CĐV Liverpool thời điểm đó.

"Tôi không rời khỏi sân ở giữa hiệp, thời điểm Liverpool bị thủng lưới tới 3 bàn, nhưng các bạn tôi một số người đã rời khỏi sân. Đó là trận chung kết Champions League đầu tiên trong đời, vì vậy, nó rất đặc biệt đối với tôi", ông chia sẻ với The Athletic.

"Trận thắng 4-0 trên sân nhà trước Barca vào năm 2019 cũng rất đặc biệt. Sau đó là 2 trận thắng M.U 5-0 trên sân Old Trafford và 7-0 trên sân Anfield ở mùa trước. Nhưng trận thắng khiến tôi tự hào nhất đó là trận thắng trước Everton ở FA Cup cách đây 3 năm, trận đấu mà Curtis Jones đã ghi bàn thắng quyết định", Taggy chia sẻ.

Vậy, trong quãng thời gian theo bước Liverpool, có bao giờ người đàn ông Na Uy này gặp phải những trải nghiệm tồi tệ? Câu trả lời là có. Cụ thể, ông chia sẻ với The Athletic: “Ở trận gặp Napoli trên sân khách, chúng tôi bị cổ động viên đội nhà truy đuổi khắp nơi”!.

Sau trận đấu thứ 1.000 liên tiếp của mình, người đàn ông Na Uy này đã được các CĐV thuộc nhóm The Irregulars (những người bất thường nhật - ND), một nhóm CĐV luôn đi theo ông ở các trận đấu trên sân khách, đến chia vui ở quầy bar Taggy’s. Ở buổi chia vui đó, họ cùng nhau đeo mặt nạ có hình ông, cùng nâng những cốc rượu mừng cột mốc đáng nể của người đàn ông Na Uy bình dị này.

Taggy cùng những người bạn thuộc nhóm The Irregular chụp hình kỷ niệm trận đấu đến sân thứ 1.000 của ông. Nguồn: The Athletic.

Ở cuối buổi phỏng vấn với The Athletic, người đàn ông Na Uy đã khẳng định với các cây viết của trang tin này đó là không gì trên thế giới này có thể ngăn cản tình yêu của ông với The Kop, đồng thời, khẳng định rằng, sẽ theo dõi Liverpool tới cùng trời cuối đất, dù phải di chuyển bằng xe, bằng tàu hỏa, hay thậm chí là bằng... tàu thủy!.

KDNX

Nguồn tư liệu: The Athletic, Internet...