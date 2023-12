Xung đột Hamas-Israel: WHO kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza

Ngoài việc kêu gọi cứu trợ nhân đạo ngay lập tức, Nghị quyết của WHO yêu cầu cấp giấy phép xuất cảnh cho bệnh nhân, đề nghị cung cấp và bổ sung thuốc men và thiết bị y tế cho người dân.

Người dân tại khu lều tạm ở Rafah, Dải Gaza, ngày 8/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/12, Ban điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông qua nghị quyết kêu gọi tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo “ngay lập tức và không bị cản trở” tại Gaza.

Nghị quyết trên được Afghanistan, Maroc, Qatar và Yemen đưa ra tại phiên họp đặc biệt của WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) do 17 trong quốc gia thành viên trong Ban điều hành đề nghị triệu tập để thảo luận các điều kiện y tế tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Ngoài việc kêu gọi cứu trợ nhân đạo ngay lập tức, nghị quyết yêu cầu cấp giấy phép xuất cảnh cho bệnh nhân, đề nghị cung cấp và bổ sung thuốc men và thiết bị y tế cho người dân và đảm bảo khả năng tiếp cận điều trị y tế.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đây là nghị quyết đồng thuận đầu tiên của ban điều hành WHO kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát cách đây hai tháng.

Theo ông, xung đột Hamas-Israel đang gây ra “tác động thảm khốc” đối với sức khỏe của người dân ở Gaza, khiến các bác sỹ phải đối mặt với một công việc "vượt ngoài khả năng."

Khi ngày càng nhiều người trú ẩn tại các trại tị nạn hay tập trung quá nhiều tại một số khu vực nhất định, tình trạng đông đúc, kết hợp với việc thiếu thực phẩm, nước uống và vệ sinh đầy đủ đang tạo điều kiện lý tưởng cho dịch bệnh lây lan.

Ông nhấn mạnh hệ thống y tế của Gaza đang bên bờ sụp đổ, khi chỉ 14 trong số 36 bệnh viện hoạt động đủ công suất.

Người đứng đầu WHO đồng thời nêu bật vai trò then chốt của một lệnh ngừng bắn để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân ở Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp qua liên kết video từ Ramallah, Bộ trưởng Y tế Palestine, bà Mai al-Kaila kêu gọi chấm dứt ngay lập tức “cuộc xung đột tàn khốc ở Gaza,” và cung cấp nhiên liệu, nước sạch, viện trợ và vật tư y tế vô điều kiện vào vùng lãnh thổ này.

Bà nhấn mạnh: “Những nỗi kinh hoàng hằng ngày mà tất cả chúng ta chứng kiến đều là sự vi phạm luật pháp quốc tế.”

Liên hợp quốc ước tính 1,9 triệu trong số 2,4 triệu người ở Gaza đã phải di dời, gần một nửa trong số đó là trẻ em. Nhiều người buộc phải di dời về phía Nam và không còn nơi an toàn để đi.

Cùng ngày, trong tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn của Hamas cảnh báo “sẽ không có con tin nào còn sống được rời Gaza” nếu yêu cầu trao đổi tù nhân của họ không được đáp ứng.

Cuối tháng 11 vừa qua, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Neim cho biết lực lượng này sẵn sàng thả toàn bộ con tin để đổi lấy tất cả tù nhân thuộc Hamas.

Israel cho biết vẫn còn 137 con tin ở Gaza, trong khi các nhà hoạt động cho biết khoảng 7.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel./.

Theo TTXVN