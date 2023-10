Xung đột Hamas-Israel: Qatar nỗ lực thúc đẩy trao đổi tù nhân

Xe ôtô bị cháy sau cuộc tấn công bằng rocket từ Dải Gaza tại Ashkelon, Israel, ngày 7/10/2023 . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/10, một nguồn tin từ phong trào Hồi giáo Hamas cho biết Qatar đang nỗ lực làm trung gian để thúc đẩy thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa phong trào này và Israel.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin trên cho biết với sự ủng hộ Mỹ, Qatar đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng để trả tự do cho những phụ nữ Israel bị Hamas bắt giữ để đổi lại tự do cho các tù nhân nữ người Palestine bị giam giữ tại các nhà tù Israel .

Theo nguồn tin, phong trào Hamas thông báo với Qatar rằng sẽ đồng ý với thỏa thuận trao đổi tù nhân nếu toàn bộ 36 nữ tù nhân người Palestine tại Israel được thả.

Trong diễn biến liên quan, nhiều nước như Mỹ, Anh, Canada, Pháp và Đức đã tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các địa điểm có liên quan người Do Thái trong bối cảnh các phong trào biểu tình ủng hộ người Palestine được tổ chức tại nhiều thành phố trên thế giới.

Một số thành phố ở Mỹ như New York, Los Angeles, Miami và Houston đã tăng cường đảm bảo an ninh xung quanh các giáo đường Do Thái sau khi hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại khu Manhattan ở thành phố New York trong ngày 8/10 để bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine.

Các địa điểm tôn giáo như đền thờ Hồi giáo , giáo đường Do Thái cũng được cảnh sát thủ đô Ottawa (Canada) tăng cường bảo vệ.

Thông báo từ lực lượng cảnh sát thủ đô Ottawa nêu rõ mọi hành động phạm tội thù hận đều không được dung thứ và sẽ bị điều tra nghiêm.

Tương tự, ngày 8/10, cảnh sát thủ đô London (Anh) đã tăng cường hoạt động tuần tra sau do lo ngại các sự cố an ninh liên quan tới cuộc xung đột hiện nay ở Israel.

Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman cảnh báo không khoan nhượng với các hoạt động bài Do Thái hay hành động có tính chất khủng bố trên đường phố nước này.

Tương tự, Chính phủ Pháp cũng tập trung chú ý tới các giáo đường và các trường học Do Thái ở nhiều thành phố trên cả nước.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã yêu cầu chính quyền các vùng khẩn trương tăng cường tuần tra, sẵn sàng huy động các binh lính quân đội nếu cần thiết.

Pháp có khoảng hơn 500.000 người Do Thái, là cộng đồng người Do Thái đông nhất ở châu Âu và thứ 3 thế giới, chỉ sau Israel và Mỹ.

Thủ đô Berlin (Đức) cũng tăng cường bảo vệ cho người Do Thái tại nước này và các cơ quan liên quan Israel.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser khẳng định chính phủ liên bang và các địa phương đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh.

Các hoạt động tuần hành bày tỏ đoàn kết với người Palestine được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới như ở Iran, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen, Iraq và Nam Phi trong bối cảnh xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel leo thang sau khi Hamas tấn công vào các thị trấn của Israel nằm kề bên Dải Gaza ngày 7/10 dẫn tới các cuộc tấn công đáp trả từ phía Israel.

Đến nay, xung đột đã khiến hơn 700 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, phía Palestine công bố con số thiệt hại về người ở Dải Gaza do những đợt tấn công trả đũa của phía Israel đã lên tới 413, trong đó có 78 trẻ em và 41 phụ nữ và hơn 2.300 người bị thương.

Theo hãng tin Al Jazeera, quân đội Israel thông báo nước này đã điều động khoảng 100.000 binh sỹ dự bị gần Dải Gaza, giữa lúc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas đang nổ ra khốc liệt.

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết các binh sỹ Israel cũng đang tổ chức các cuộc truy quét các tay súng Hamas xâm nhập vào miền Nam nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)