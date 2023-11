Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Nga hoan nghênh thỏa thuận trao trả con tin

Thỏa thuận trả tự do cho một số con tin bị Phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ được xem là bước đột phá lớn đầu tiên trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Người dân nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 19/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh thỏa thuận trả tự do cho một số con tin bị Phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza ngày 7/10 vừa qua.

Trong phát biểu tối 21/11 (giờ địa phương), Tổng thống Biden cho biết: “Tôi vô cùng vui mừng vì họ sẽ được đoàn tụ với gia đình khi thỏa thuận này được thực hiện đầy đủ."

Ông cũng đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo Qatar và Ai Cập - hai nước đóng vai trò trung gian cùng Mỹ, trong các nỗ lực đàm phán - vì “sự dẫn dắt quan trọng” của họ trong việc đạt được thỏa thuận này.

Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đánh giá cao việc Israel nhất trí tạm dừng giao tranh trong 4 ngày tại Dải Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng hồi cuối tháng trước, hai con tin người Mỹ đã được trả tự do như một phần kết quả của những nỗ lực ngoại giao căng thẳng và ông nêu rõ "sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả các con tin (Mỹ) được phóng thích."

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 22/11 cũng đã xác nhận về thỏa thuận trên. Thông báo của bộ này nêu rõ: “Thời gian bắt đầu ngừng bắn sẽ được công bố trong vòng 24 giờ tới. Việc ngừng bắn kéo dài trong 4 ngày và có thể được gia hạn. Thỏa thuận bao gồm việc trả tự do cho 50 con tin dân sự là phụ nữ và trẻ em hiện đang bị giam giữ ở Dải Gaza, để đổi lấy sự tự do của một số phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Số lượng những người được trả tự do sẽ tăng lên trong các giai đoạn thực hiện tiếp theo của thỏa thuận."

Thỏa thuận này được xem là bước đột phá lớn đầu tiên trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Theo các điều khoản của thỏa thuận, trong thời gian ngừng bắn, phía Hamas sẽ trả tự do cho 50 con tin mà lực lượng này giam giữ, bắt đầu từ ngày 23/11.

Trong khi đó, Israel cũng sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết sẽ có 3 công dân nước này được trả tự do theo thỏa thuận trên, trong đó có một bé gái 3 tuổi và hai phụ nữ.

Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh thỏa thuận trao đổi tù nhân - con tin giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, cũng như việc ngừng bắn để xúc tiến các hoạt động nhân đạo tại Dải Gaza./.

Theo TTXVN