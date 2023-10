Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Anh và Pháp tăng cường biện pháp an ninh

Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà chức trách Mỹ, Anh và Pháp đang tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo tại các nước này trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên toàn cầu dự kiến diễn ra ngày 13/10.

Tại Mỹ, cảnh sát tại 2 thành phố đông dân nhất cả nước gồm New York và Los Angeles cho biết sẽ tăng cường tuần tra, đặc biệt xung quanh các giáo đường và các cộng đồng người Do Thái, dù chưa rõ có bất cứ mối đe dọa cụ thể nào.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/10, Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul khẳng định hiện không có mối đe dọa nào đáng lo ngại, đồng thời trấn an người dân duy trì cuộc sống như thường lệ.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams thông báo Văn phòng Thị trưởng chỉ thị cảnh sát thành phố bổ sung nguồn lực cho các trường học và cơ sở tôn giáo để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như duy trì an ninh, trật tự của thành phố.

Ông Adams cũng cho biết cảnh sát tuần tra đã được triển khai tại nhiều cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo.

Lực lượng an ninh đang chuẩn bị sẵn sàng đối phó với ít nhất 1 cuộc biểu tình quy mô lớn được lên kế hoạch vào ngày 13/10 tại Quảng trường Thời đại.

Sở Cảnh sát Los Angeles ra tuyên bố nói rằng các sĩ quan cảnh sát sẽ hiện diện nhiều hơn gần các cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo trong giai đoạn “khó lường” này.

Trong khi đó, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang cũng đã được đặt trong tình trạng báo động.

Theo Cục Điều tra Liên bang (FBI), có một số báo cáo về việc kêu gọi hành động toàn cầu ngày 13/10 có nguy cơ dẫn đến biểu tình tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Theo đó, FBI khuyến cáo người dân nên thận trọng trong thời gian này.

Tại Anh, chính phủ nước này công bố gói hỗ trợ bổ sung trị giá 3 triệu bảng Anh (3,7 triệu USD) để bảo vệ cộng đồng người Do Thái khỏi các cuộc tấn công.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, Community Security Trust (CST) - tổ chức được lập để bảo vệ người Do Thái tại Anh khỏi các vụ tấn công cũng như mối đe dọa liên quan, sẽ nhận được số tiền trên để tăng cường biện pháp an ninh tại trường học và giáo đường.

Thông thường, mỗi năm, CST nhận được khoản tài trợ 15 triệu bảng Anh.

Khoản ngân sách bổ sung được đưa ra sau khi báo cáo cho thấy có 139 vụ việc bài Do Thái xảy ra trong 4 ngày qua, tăng 400% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ngày 12/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã triệu tập cuộc họp với các bộ trưởng, sĩ quan cảnh sát và đại diện CST tại Phố Downing để thảo luận về cách bảo vệ cộng đồng người Anh và kiểm soát các cuộc biểu tình.

Tại Pháp, nơi có cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo đông nhất châu Âu, Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi người dân đoàn kết và hạn chế để tránh bạo lực liên quan đến xung đột Israel-Hamas bùng phát trong nước.

Mặc dù bị cấm, hàng trăm người ủng hộ Palestine đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Paris ngày 12/10. Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán cuộc biểu tình này.

Giới chức Mỹ, Anh và Pháp gia tăng lo ngại về an ninh bất ổn, đặc biệt nguy cơ các hành động bài Do Thái và bài Hồi giáo xảy ra, sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát từ ngày 7/10 vừa qua./.

