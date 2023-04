Xả súng tại công viên nước ở Mexico, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ảnh minh họa. (Nguồn: sacbee.com)

Nhà chức trách Mexico cho biết ngày 15/4, các tay súng đã xông vào công viên nước La Palma ở thành phố Cortazar thuộc bang Guanajuato miền Trung nước này và xả súng khiến 7 người thiệt mạng , trong đó có 1 trẻ em, gây hoảng loạn những người có mặt tại đây.

Tòa thị chính Cortazar cho biết cảnh sát đã đến hiện trường và tìm thấy 3 phụ nữ, 3 người đàn ông và 1 trẻ em 7 tuổi tử vong, ngoài ra có một người bị thương nặng.

Tuyên bố cho biết các tay súng đến công viên nước vào lúc 16h30 ngày 15/4 giờ địa phương (5h30 sáng 16/4 giờ Hà Nội), xả súng vào một nhóm người sau đó giật các camera an ninh xuống trước khi bỏ đi.

Theo một đoạn video đăng trên hãng tin địa phương Debate Noticias do một nhân chứng cung cấp, các nạn nhân đã ngã xuống ngay tại chỗ, nhiều người bỏ chạy tìm nơi an toàn.

Trong khi đó, trang mạng TV Azteca, một trong những mạng truyền hình chính của Mexico, đăng một video từ hiện trường cho thấy nhiều người lớn và trẻ em hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ mùa Xuân. Khu công viên nước này gần một ký túc đại học. Những năm gần dây, bang Guanajuato - một bang công nghiệp phát triển thịnh vượng - đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực liên quan đến ma túy.

Bang này đã trở thành một trong những nơi bạo lực nhất Mexico do mâu thuẫn giữa nhóm tội phạm Santa Rosa de Lima và băng đảng Jalisco New Generation chuyên trộm cắp nhiên liệu và buôn ma túy. Mexico đã ghi nhận hơn 350.000 vụ giết người, hầu hết do các băng đảng tội phạm tiến hành, kể từ khi chính phủ triển khai quân đội chống các băng đảng buôn bán ma túy từ năm 2006./.

(Vietnam+)