Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Papua New Guinea

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Papua New Guinea Justin Tkatchenko cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm nước này vào ngày 22/5 tới. Đây sẽ chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Papua New Guinea trong ít nhất một thế kỷ qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cụ thể, Tổng thống Biden sẽ đến Papua New Guinea vào ngày 22/5 và dừng chân ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea trong vòng vài giờ để tiến hành các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào vấn đề kinh tế, an ninh và biến đổi khí hậu.

Sau đó, Tổng thống Biden sẽ hành trình đến Nhật Bản để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và đến Australia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ an ninh gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Mỹ tại Sydney (Australia) vào ngày 24/5 cùng những người đồng cấp các nước trong nhóm.

Trước đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Nhật Bản từ ngày 19-21/5. Chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh G7 lần này sẽ bao gồm các vấn đề xung đột ở Ukraine, khủng hoảng khí hậu, lương thực toàn cầu và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện. Hội nghị được tổ chức tại thành phố Hiroshima, nơi xảy ra vụ tấn công hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ hy vọng vấn đề giải trừ hạt nhân sẽ là nội dung nền tảng của các cuộc thảo luận.

TS (Theo Reuters)