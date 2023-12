Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại nguy cơ lan rộng dịch bệnh đậu mùa khỉ

Tiến sỹ Rosamund Lewis, Trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh đậu mùa khỉ, nói rõ WHO đang lo ngại sẽ có thêm các ca bệnh lây truyền từ CHDC Congo.

Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)

Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/12 cảnh báo dịch bệnh đậu mùa khỉ ở Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo có thể lan rộng ra quốc tế, do đang có xu hướng gia tăng số ca mắc do lây truyền qua đường tình dục.

Phát biểu của Tiến sỹ Rosamund Lewis, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về bệnh đậu mùa khỉ, nói rõ WHO đang lo ngại sẽ có thêm các ca bệnh lây truyền từ CHDC Congo.

Cũng theo bà Rosamund Lewis, đã xảy ra một đợt bùng phát dịch bệnh lan rộng nhanh chóng ở CHDC Congo trong năm nay với hơn 13.000 trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ, cao gấp đôi số lượng được báo cáo trong bất kỳ năm nào trước đó. Ngoài ra, đã có hơn 600 người trong số này thiệt mạng.

WHO cho biết sẽ cử một nhóm chuyên gia đến CHDC Congo để đánh giá thực tế tình hình. Trước đó, tổ chức này cũng đã gióng hồi chuông cảnh báo về dịch bệnh ở CHDC Congo từ cuối tháng 11.

Ngoài CHDC Congo, Campuchia cũng đã báo cáo trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên hồi tuần trước.

Năm ngoái, bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện tại châu Âu và Mỹ, bên ngoài các khu vực lây nhiễm thường thấy của căn bệnh này, khiến WHO phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hồi tháng 7/2022.

Đây là mức báo động cao nhất mà tổ chức này có thể đưa ra và đã được kết thúc vào tháng 5 vừa qua nhưng người dân vẫn được khuyên nên cảnh giác.

WHO lưu ý việc bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu chủ yếu do những người có quan hệ tình dục đồng giới hoặc quan hệ cùng lúc với nhiều người.

Đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm, lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại CHDC Congo. Bệnh này đã lưu hành trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây và Trung Phi, khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người./.

Theo TTXVN