Quân đội Kazakhstan giải phóng nhiều địa điểm quan trọng

Những người biểu tình quá khích tập trung bên ngoài toà nhà chính quyền thành phố Almaty (Kazakhstan), ngày 5/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên hãng thông tấn TASS của Nga có mặt tại hiện trường, ngày 06/1, quân đội Kazakhstan đã giải tán hoàn toàn đám đông tập trung tại Quảng trường Cộng hoà ở trung tâm thành phố Almaty.

Nhiều kẻ xúi giục bạo loạn đã bỏ chạy ngay sau khi quân đội nổ phát súng đầu tiên. Phóng viên của TASS cho biết có người bị thương và thiệt mạng, tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức thông tin về người chết.

Theo kênh truyền hình “Khabar-24” của Kazakhstan, toà nhà chính quyền thành phố và dinh thự của Tổng thống đã được giải phóng khỏi “những kẻ khủng bố.”

Theo phóng viên TASS, một số ít những kẻ xúi giục bạo loạn vẫn còn lưu lại trên các con phố xung quanh quảng trường Cộng hoà. Quân đội đã cảnh báo sẽ nổ sung nếu số này đến gần quảng trường.

18 nhân viên an ninh đã thiệt mạng Theo Reuters và Sputniknews, Bộ Nội vụ Kazakhstan ngày 6/1 cập nhật số liệu cho biết đã có 18 nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc xô xát với người biểu tình trong những ngày qua tại nước này, tăng hơn so với con số 13 người được công bố trước đó.

Cảnh sát chống bạo động tuần tra trên đường phố Almaty (Kazakhstan) nhằm ngăn những người biểu tình quá khích phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu, ngày 5/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo truyền thông địa phương, còn có 748 sỹ quan cảnh sát và quân đội bị thương trong các vụ bạo động. Bộ Nội vụ Kazakhstan cũng thông báo đã bắt giữ 2.298 người biểu tình./.

(Vietnam+)