Nhật Bản có thể trải qua mùa Hè “siêu El Nino” trong năm 2023

Ngày 21/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo nước này sẽ có mùa Hè nóng bất thường do hiện tượng khí hậu El Nino. Cụ thể, các chuyên gia thậm chí còn cảnh báo nguy cơ phát triển thành hình thái “siêu El Nino".

Người dân đi bộ ở quận Ginza của Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Kyodo

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trong 3 tháng mùa Hè (gồm tháng 7, 8 và 9) sẽ có sự kết hợp của El Nino - nước ấm hơn ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, với các tác động kéo dài của La Nina (kéo dài trong suốt mùa Đông) đang gây ra mây giông ở Philippines, đẩy áp cao ở Thái Bình Dương về phía Tây.

Theo dự báo, điều này có nghĩa là miền Đông và miền Tây Nhật Bản, cùng với Okinawa và quần đảo Amami, sẽ bị bao phủ bởi không khí ấm. Nhiệt độ trung bình của tháng 8/2023 có thể cao bất thường trên khắp Nhật Bản, ngoại trừ khu vực Đông Bắc và Hokkaido. Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 và tháng 9/2023 dự kiến sẽ tương đương với nhiệt độ của một mùa Hè bình thường.

Giáo sư Masahiro Watanabe của Viện Nghiên cứu đại dương và khí quyển thuộc Đại học Tokyo, dự báo: “Mùa Hè này sẽ là một El Nino mạnh hơn, được gọi là siêu El Nino”. Theo Giáo sư, do El Nino mạnh và biến đổi khí hậu, sẽ có các hình thái thời tiết cực đoan trên toàn cầu bắt đầu từ mùa Hè. Nhiệt độ hiện đang tăng dần ở Nhật Bản mặc dù hiện nay quốc gia này vẫn đang trong mùa mưa.

Cuối tuần trước, nhiệt độ trên khắp Nhật Bản lên tới 30 độ C, buộc chính quyền phải phát các cảnh báo nắng nóng có nguy cơ gây sốc nhiệt. Tính đến ngày 18/6, trên toàn quốc có gần 1.850 người nhập viện do bị nghi sốc nhiệt, cao gấp đôi so với tuần trước.

