Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Iran thả tàu chở dầu Panama

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 3/5, Mỹ kêu gọi Iran trả tự do cho một tàu chở dầu treo cờ Panama bị chặn giữ ở eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nêu rõ: “Việc Iran quấy rối các tàu và can thiệp vào quyền (tự do) hàng hải trong vùng biển quốc tế và khu vực là trái với luật pháp quốc tế và phá vỡ sự ổn định và an ninh khu vực. Chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chính phủ Iran và Hải quân Iran ngay lập tức trả tự do cho con tàu và thủy thủ đoàn."

Trước đó, Hải quân Mỹ thông báo các lực lượng Iran đã chặn giữ một tàu chở dầu treo cờ Panama trên eo biển Hormuz vào sáng 2/5, vụ việc thứ 2 như vậy trong vòng chưa đầy một tuần.

Hôm 26/4, Hải quân Iran cũng bắt giữ tàu chở dàu treo cờ Quần đảo Marshall trên Vịnh Oman, tuyến đường biển cũng giáp với bán đảo Arab và Iran.

Những năm gần đây, Iran và Mỹ tranh cãi liên quan đến một loạt sự cố tại vùng biển nhạy cảm ở vùng Vịnh Oman.

Theo Hải quân Mỹ, trong 2 năm qua, Iran đã bắt giữ ít nhất 5 tàu thương mại đi từ Trung Đông./.

(Vietnam+)