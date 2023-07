Mỹ: Thành phố New York không có đủ quỹ nhà dành cho người di cư

Người di cư tới thành phố New York, Mỹ. (Nguồn: The New York Times)

Thành phố New York của Mỹ sẽ giới hạn thời gian tạm trú 60 ngày cho những người xin tị nạn , đồng thời gửi thông điệp cân nhắc định cư ở các nơi khác đến người di cư thông qua việc phân phát tờ rơi ở biên giới Mỹ-Mexico. Đây là biện pháp mới nhất của thành phố được mệnh danh là trung tâm tài chính của nước Mỹ trước tình hình khó khăn về cung cấp chỗ ở cho người di cư.

Ngày 19/7, Văn phòng Thị trưởng thành phố New York ra thông báo cho biết biện pháp phân phát tờ rơi sẽ giúp giảm tình trạng thông tin sai lệch tại biên giới, đồng thời nhấn mạnh thành phố sẽ giúp người di cư tìm nơi ở khác.

Nội dung tờ rơi bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha sẽ nêu bật chi phí cao về nhà ở, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác mà người di cư sẽ phải đối mặt nếu đến New York, khuyến khích họ định cơ ở thành phố khác khi đến Mỹ.

Theo số liệu của New York, thành phố đã cung cấp dịch vụ cho 90.000 người di cư từ mùa Xuân năm 2022 và gần 55.000 người vẫn đang ở lại đây.

Trong bối cảnh số người di cư tăng mạnh, Thị trưởng New York Eric Adams đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cung cấp chỗ ở cho người di cư, từ dựng lều trại tại thành phố cho đến chuyển bớt người đến các nơi khác của bang New York.

Hồi tháng 10/2022, Thị trưởng Adams đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp , kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp thêm nguồn lực và giúp người di cư có giấy phép lao động.

Theo sắc lệnh ban hành cách đây nhiều thập kỷ, thành phố New York có trách nhiệm cung cấp nơi ở cho những người không có nhà.

Các tổ chức hỗ trợ người vô gia cư tuyên bố sẽ xem xét tính hợp pháp của quy định mới để bảo vệ quyền lợi cho người di cư ./.

(TTXVN/Vietnam+)