Mỹ khẳng định cùng Israel thúc đẩy một chiến lược, tầm nhìn chung

Ngày 22/12, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong khuôn khổ chuyến công du quốc gia Trung Đông này.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Thủ tướng Israel Naftali Bennett. (Nguồn: jpost.com)

Tại cuộc gặp, ông Sullivan cho biết chuyến thăm của ông tới Israel nhằm tạo cơ sở để hai bên thúc đẩy một chiến lược, tầm nhìn chung.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh cả hai nước đang ở thời điểm quyết định trong vấn đề an ninh, do đó cần thúc đẩy một chiến lược chung.

Trong khi đó, thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay nội dung thảo luận giữa Thủ tướng Bennett và quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ xoay quanh vấn đề Iran và nỗ lực các bên nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran , còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện ( JCPOA ) ký năm 2015.

Thông cáo dẫn lời ông Bennett nhấn mạnh diễn biến tại Vienna (Áo), nơi Iran và các quốc gia tham gia JCPOA cam kết đàm phán nối lại thỏa thuận, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của Trung Đông và an ninh của Israel trong những năm tới.

Ông Jake Sullivan đã tới Israel trong tối 21/12 và đã hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Isaac Herzog.

Theo Reuters