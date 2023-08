Mỹ chính thức thành lập Cục Ngoại giao và An ninh Y tế Toàn cầu

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Coral Gables, gần Miami, Mỹ trong thời điểm dịch bùng phát mạnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chính thức thông báo việc thành lập và đưa vào hoạt động cơ quan mới phụ trách ngoại giao và an ninh y tế toàn cầu với tên gọi Cục Ngoại giao và An ninh Y tế Toàn cầu.

Cơ quan mới này có nhiệm vụ tăng cường cấu trúc an ninh y tế toàn cầu nhằm ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát và ứng phó một cách hữu hiệu các bệnh dịch truyền nhiễm, trong đó có HIV/AIDS.

Thông qua việc sử dụng và điều phối các khoản viện trợ của Mỹ, Cục Ngoại giao và An ninh Y tế Toàn cầu sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao công tác bảo vệ cho nước Mỹ cũng như cộng đồng toàn cầu trước những mối đe dọa liên quan tới sức khỏe.

Đại dịch COVID-19 càng chứng tỏ Mỹ cần phải đóng vai trò thiết yếu trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe và an ninh y tế toàn cầu.

Nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Mỹ sẽ được duy trì, Cục Ngoại giao và An ninh Y tế Toàn cầu sẽ là nơi phát đi một tiếng nói lãnh đạo thống nhất về ngoại giao và an ninh y tế toàn cầu trên cơ sở kết hợp sức mạnh, nhiệm vụ, nhân lực và nguồn lực từ các cơ quan khác nhau.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Blinken cũng bổ nhiệm Đại sứ lưu động John N. Nkengasong, Điều phối viên chương trình phòng chống AIDS toàn cầu, vào vị trí đứng đầu Cục.

Sự thành lập của Cục Ngoại giao và An ninh Y tế Toàn cầu sẽ giúp tích hợp an ninh y tế toàn cầu như một bộ phận then chốt trong chính sách ngoại giao và an ninh của Mỹ, thể hiện cam kết của Bộ Ngoại giao Mỹ trong việc thúc đẩy sức khỏe cho mọi người dân trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)