Mỹ bắt giữ nghi phạm làm rò rỉ tài liệu quân sự mật về Ukraine

FBI đã tiến hành bắt giữ Jack Douglas Teixeira vì làm rò rỉ tài liệu mật. (Nguồn: Facebook)

Nhiều phương tiện tiện truyền thông Mỹ đưa tin tối ngày 13/4 (giờ địa phương), Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira, thành viên lực lượng Vệ binh không quân, tại nhà riêng ở North Dighton, bang Massachusetts, với cáo buộc liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu mật qua mạng Internet vài tháng qua.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết, Teixeira, 21 tuổi, đang bị điều tra với cáo buộc phạm tội “di chuyển, lưu trữ và phát tán trái phép các thông tin bí mật quốc phòng.”

Teixeira, người từng làm việc toàn thời gian trong hệ thống tình báo quân sự Mỹ, trước đó đã bị tước quyền miễn trừ an ninh và quyền tiếp cận các thông tin mật của chính phủ, theo một công văn nội bộ mà Fox News tiếp cận được.

Trong một tuyên bố chính thức trước đó, Lực lượng Vệ binh quốc gia khẳng định đã ý thức được “vai trò có thể có của một thành viên Vệ binh không quân tại Massachusetts trong việc rò rỉ thông tin mật cấp độ cao” của Lầu Năm Góc, đồng thời tuyên bố coi đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng và sẽ hỗ trợ tối đa cơ quan điều tra.

Hàng chục bức ảnh về các tài liệu đã được phát tán trên các mạng xã hội Twitter, Telegram, Discord và các trang mạng khác trong những ngày gần đây. Một số tài liệu được cho là có thể đã phát tán trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước khi dư luận xã hội bắt đầu chú ý.

Giới chức Mỹ hiện chưa xác nhận công khai về tính xác thực của các thông tin bị rò rỉ. Tuy nhiên, các tài liệu bị rò rỉ được cho là có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và những đánh giá bí mật về các đồng minh của Mỹ.

Các cơ quan an ninh quốc gia và Bộ Tư pháp Mỹ đang đẩy mạnh điều tra vụ việc, đồng thời đánh giá thiệt hại đối với an ninh quốc gia và quan hệ với các đồng minh, cũng như các nước đối tác khác, trong đó có Ukraine. Giới chức Mỹ cho biết các cơ quan an ninh đang rà soát lại phương thức chia sẻ những thông tin nhạy cảm trong chính phủ, đồng thời ứng phó với những tác động ngoại giao do các tài liệu nhạy cảm không rõ nguồn gốc bị phát tán.

Trước đó, Tờ The Washington Post ngày 12/4 đưa tin một đối tượng trẻ tuổi đam mê súng là người đầu tiên chia sẻ lên mạng xã hội các tài liệu nhạy cảm của Chính phủ Mỹ. Theo báo trên, 2 thành viên giấu tên của một nhóm hoạt động trên mạng xã hội Discord - ứng dụng trò chuyện trên điện thoại thông minh và máy tính - cho biết một đối tượng nam giới có biệt danh “OG” đã đăng tải hàng trăm trang tài liệu lên mạng xã hội này. OG tự nhận làm việc tại một căn cứ quân sự Mỹ và mang tài liệu về nhà.

Hai thành viên nói trên của Discord cho biết thêm “OG” thường xuyên đăng tải tài liệu lên tài khoản Discord của nhóm gồm 24 người “thích súng và thiết bị quân sự” trong nhiều tháng. Một số thông tin trong các tài liệu được đánh dấu “NOFORN”, nghĩa là không được chia sẻ với người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)