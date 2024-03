Liên hợp quốc: Gần 64 triệu người vùng Sừng châu Phi cần viện trợ khẩn cấp

Thông cáo báo chí của OCHA nêu rõ 25 triệu người ở Sudan, 21 triệu người ở Ethiopia, 9 triệu người ở Nam Sudan và 8,3 triệu người ở Somalia cần nhận hỗ trợ nhân đạo trong năm nay.

Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại làng Baker, vùng Tigray, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông báo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết có tới gần 64 triệu người ở vùng Sừng châu Phi cần được nhận viện trợ khẩn cấp trong năm 2024.

Khoảng 700.000 trẻ em ở Sudan đang đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng. Con số này ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Nam Sudan và Somalia lần lượt là 1,65 triệu và 1,45 triệu em.

Cũng theo báo cáo, mất an ninh lương thực nghiêm trọng đang phổ biến ở nhiều nơi trong khu vực, nhất là sau trận lũ lụt do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra vào năm 2023, đợt hạn hán tồi tệ gần đây do có tới 5 mùa mưa liên tiếp dưới mức trung bình và các cuộc xung đột cũng như những thách thức kinh tế đang diễn ra.

OCHA cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn có cơ hội ngăn chặn thảm họa nhân đạo quy mô lớn ở một số khu vực thuộc 4 nước trên, nếu như có thêm hàng hóa tăng cường khẩn cấp cho các nguồn tài trợ và mở rộng khả năng tiếp cận nhân đạo./.

