Hơn 10.000 quân nhân tham gia vào Lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ vào ngày mai (9/5)

Ngày mai (9/5), trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga sẽ chính thức dieenx ra lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Với nhiều người dân Nga, duyệt binh Ngày chiến thắng 9/5 luôn là sự kiện rất được mong đợi.

Quân nhân Nga trong buổi tổng duyệt trang phục cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow, Nga, ngày 7/5/2022. (Ảnh: AP)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow năm nay có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân và khoảng 125 phương tiện, khí tài. Trước đó, thông tin về việc hủy bỏ lễ duyệt binh ở một số thành phố vì lý do an ninh đã khiến nhiều người dân lo lắng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay sẽ được tổ chức tại 28 thành phố của Nga, với sự tham gia của tổng cộng hơn 55.000 người, khoảng 1.200 vũ khí và thiết bị quân sự. Để chuẩn bị cho lễ duyệt binh và các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, Quảng trường Đỏ đóng cửa, không đón du khách trong 2 tuần. Các biện pháp kiểm tra kiểm soát cũng được tăng cường để đảm bảo an ninh trong những ngày này.

Chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày 9/5 tại Moscow còn có lực lượng lớn các nhân viên an ninh. Theo Chính quyền Moscow, hơn 20.000 nhân viên an ninh, lực lượng cảnh sát, lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để đảm bảo an toàn trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay ở thủ đô.

Theo cuộc khảo sát mới đây nhất của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM), 65% người dân Nga coi Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là ngày lễ quan trọng nhất và gắn liền với lễ duyệt binh. Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ luôn được xem là niềm tự hào lịch sử, là biểu tượng sức mạnh đoàn kết và chiến thắng của người Nga.

Lan Phương (Theo RIA, AP)