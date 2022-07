Hội nghị Ngoại trưởng G20: Nga cam kết cung cấp năng lượng giá rẻ

Nga sẵn sàng thực hiện tất cả các cam kết về việc cung cấp các sản phẩm năng lượng, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giá rẻ.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ngày 8/7 tại đảo Bali của Indonesia.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh trong khi Nga sẵn sàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình về việc cung cấp năng lượng giá rẻ thì Mỹ lại cản trở. Washington đang cố tình buộc cả thế giới, kể cả châu Âu, từ bỏ các nguồn năng lượng rẻ hơn và chuyển sang các nguồn năng lượng đắt đỏ hơn.

Quan chức ngoại giao Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh đã tạo ra sự thiếu hụt giả trong các lĩnh vực an ninh lương thực và năng lượng, buộc châu Âu và phần còn lại của thế giới phải từ bỏ năng lượng với mức giá phù hợp của Nga.

Chính các quốc gia và nhóm người dân dễ bị tổn thương nhất, cũng như những người tiêu dùng trung bình, kể cả người dân phương Tây, lại chịu ảnh hưởng nặng nề hơn trước những hành động như vậy của phương Tây.

Trong vấn đề an ninh lương thực, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng phương Tây cần phải chấm dứt hành động cản trở việc Nga cung cấp lương thực cho những quốc gia đã ký hợp đồng với Moskva. Hiện khối lượng ngũ cốc mắc kẹt tại các cảng của Ukraine chưa đến 1% sản lượng ngũ cốc của thế giới, do đó không ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu.

Ông Lavrov còn cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực hiện nay không phải mới bắt đầu từ tháng 2 năm nay hay thậm chí từ năm ngoái, mà là hậu quả của các chính sách sai lầm của phương Tây, trong đó có việc đẩy nhanh quá mức quá trình chuyển đổi năng lượng cũng như cố tình can thiệp vào các cơ chế thị trường.

Theo TASS