HĐBA bỏ phiếu về nghị quyết mới kêu gọi ngừng bắn tại Gaza do Mỹ bảo trợ

Trong bản dự thảo này, Mỹ cho rằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững trong vòng khoảng 6 tuần sẽ giúp bảo vệ dân thường và cho phép triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Gaza, tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/3 (giờ New York), Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an ủng hộ một bản nghị quyết do nước này bảo trợ nhằm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza và một thỏa thuận con tin giữa Israel và Hamas.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc Nate Evans cho hay nghị quyết mới này là kết quả của “nhiều vòng tham vấn” với các nước thành viên Hội đồng Bảo an.

Theo truyền thông sở tại, trong bản dự thảo này, Mỹ cho rằng “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững trong vòng khoảng 6 tuần sẽ giúp bảo vệ dân thường và cho phép triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo hơn tại Dải Gaza.

Dự thảo cũng lên án vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10, bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với an toàn tính mạng của hơn 130 con tin đang bị Hamas, các nhóm vũ trang ở Gaza giam giữ.

Dự thảo quan ngại việc Israel có kế hoạch tấn công bộ binh nhằm vào Rafah, cho rằng hành động này sẽ gây hại đến dân thường, tác động tiêu cực đối với hòa bình và an ninh khu vực, làm tăng nguy cơ các bên vi phạm nghĩa vụ thực thi theo luật nhân đạo quốc tế.

Dự thảo phản đối mọi hành vi di dân cưỡng bức nhằm vào dân thường Gaza vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế; không chấp nhận bất cứ hành động nào làm thu hẹp lãnh thổ Gaza thông qua việc thiết lập chính thức hoặc không chính thức cái gọi là “vùng đệm."

Nghị quyết cho thấy một lập trường cứng rắn hơn của Washington đối với Tel Aviv. Kể từ khi chiến sự tái bùng phát giữa Israel và Hamas, Mỹ luôn tránh dùng thuật ngữ “ngừng bắn,” đồng thời phủ quyết các giải pháp như kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Bước đi này của Mỹ sẽ gia tăng áp lực buộc đồng minh Israel phải cho phép hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza nhiều hơn, cũng như bảo vệ thường dân tốt hơn trong cuộc xung đột tàn khốc hiện nay với phòng trào Hamas.

Phát biểu khi đang thực hiện chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán tại Qatar - trong đó tập trung vào lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần, trả tự do cho 40 con tin Israel và hàng trăm người Palestine đang bị giam giữ - vẫn có thể đạt được.

“Nút thắt” khó khăn nhất hiện nay đó là việc Hamas tuyên bố sẽ chỉ phóng thích con tin như là một phần trong thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến, trong khi Israel cương quyết sẽ chỉ thảo luận về một thỏa thuận tạm dừng giao tranh./.

Theo TTXVN