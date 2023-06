Hàn Quốc trải qua đợt sóng nhiệt đầu tiên của năm 2023

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra khuyến cáo về đợt sóng nhiệt đầu tiên của mùa hè năm nay, tác động đến 13 vùng miền trên toàn nước này.

(Ảnh: Yonhap)

Dự kiến, đợt sóng nhiệt này sẽ kéo dài đến ngày 19/6.

Khuyến cáo về sóng nhiệt được đưa ra ở Hàn Quốc khi nhiệt độ cao nhất được dự báo là 33 o C trở lên trong hai ngày liên tiếp, hoặc sẽ có thiệt hại đáng kể do nhiệt độ dự kiến tăng đột ngột hoặc sóng nhiệt kéo dài.

Trong ngày 17/6, nhiệt độ ban ngày ở Hàn Quốc dao động trong khoảng từ 26 - 34 o C.

Cảnh báo của Cục Khí tượng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết, trong tháng 6 này, nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đang cao hơn khoảng 1 o C so với mức kỷ lục được xác lập vào tháng 6/1979. Các chuyên gia về khí tượng chỉ ra rằng nếu xét tới hiện tượng El Nino , năm nay có thể sẽ nóng hơn cả năm nóng nhất trong lịch sử là năm 2016.

Trẻ em Hàn Quốc vui đùa tại đài phun nước tại Quảng trường trước Tòa thị chính Seoul dưới cái nắng gần 40 độ C năm 2022. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng 6, nhiệt độ bình quân trên toàn thế giới đã cao hơn mức giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5oC so với thời tiền công nghiệp, đã được thỏa thuận trong Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Đây cũng là lần đầu tiên nhiệt độ lên cao ở mức trên kể từ sau thời kỳ công nghiệp hóa.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không đạt được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt ở 1,5 o C, các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng , rét đậm rét hại, cháy rừng sẽ xảy ra với tần suất và mức độ nghiêm trọng hơn nhiều, hệ sinh thái trên toàn cầu cũng sẽ bị nguy hiểm.

Trong một diễn biến khác của thời tiết, ngày 9/6, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc công bố dữ liệu cho thấy, nước này đã trải qua mùa xuân ấm chưa từng có trong vòng 50 năm qua. Mạng lưới giám sát thời tiết do cơ quan trên triển khai ghi nhận nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay ở mức 13,5 o C, cao hơn 1,6 o C so với mức trung bình của mùa xuân và là mức cao nhất kể từ năm 1973.

Năm 2022, Hàn Quốc cũng chứng kiến nhiệt độ trung bình trong mùa xuân ở mức 13,2 o C, mức cao kỷ lục kể từ năm 1998.

TS (Nguồn Yonhap)